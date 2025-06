Cierra un histórico restaurante por la crisis.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei golpeó a todos los sectores del país y la industria gastronómica no es la excepción. En ese sentido, un histórico restaurante anunció el cierre de sus puertas.

Los dueños del lugar, que es uno de los recomendados por la Guía Michelin para comer en la Ciudad de Buenos Aires, apuntaron directamente a la realidad económica que vive Argentina.

El restaurante que cerrará sus puertas es FRANCA, uno de los más reconocidos en el territorio porteño, y que este sábado abrirá por última vez. El local está ubicado en Darwin 1111, Villa Crespo.

"Hoy les queremos contar que FRANCA dará su último servicio el sábado 7/6. Este sueño que empezó siendo de Julio y Martín, para luego ser de cada uno de los que formamos parte de FRANCA, cerrará sus puertas. No fue una decisión fácil, dolió mucho, pero creemos que es el momento correcto", expresaron desde el restaurante en sus redes sociales.

"FRANCA nació con una filosofía: ser más que un restaurante, ser un lugar de encuentro, de sueños compartidos, de equipos motivados, donde se disfrutara de la hospitalidad que tanto amamos. Pusimos el alma, el corazón y mucha energía en este proyecto", agregaron respecto del cierre.

Además, apuntaron directamente a la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei: "Este cierre es el resultado de una realidad económica que nos toca profundamente y ya no podemos sostener. Fuimos fuertes para emprender y tenemos que serlo para tomar esta decisión".

Franca cerrará sus puertas esta sábado.

Efecto Milei: una histórica fábrica de galletitas atraviesa una crisis

Una de las marcas más reconocidas de galletitas del país atraviesa un duro momento en medio de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei y los trabajadores sufren atrasos en el pago de sus salarios.

Esta fábrica cuenta con 300 empleados y produce galletitas que llegan a todo el país. Es una de las marcas más importantes del mercado local, sobre todo con algunos productos como las pepas de membrillo.

Se trata de la marca Tía Maruca que es de la firma Dilexis y que tiene problemas para abonar el pago de los sueldos de los trabajadores en la planta de San Juan. De todas maneras, desde la compañía aclararon que no corre riesgo la producción.

"Nos hemos atrasado, sí, pero hablamos de unos pocos días, no de meses. Y siempre lo comunicamos a los trabajadores. No debemos nada. Las horas extras se pagan, aunque en realidad no hay horas extra porque se trabaja en tres turnos y no los fines de semana", explicó Pablo Tamburo, CEO de Tía Maruca, al medio Il Profesional.

En ese sentido, respecto del momento que vive la empresa en medio de la crisis económica, sostuvo: "Dilexis es una pyme, no estamos ajenos a la recesión, a la baja de márgenes, ni a los problemas financieros que vive cualquier industria hoy en Argentina. Pero estamos dando batalla, y nos está yendo bien dentro de ese contexto".

"No estamos pensando en vender, ni en irnos. Nos tienen que sacar muertos de ahí. Esta planta está viva y creciendo. Tenemos desafíos, no problemas. Y si algún inversor quiere apostar a esto, bienvenido. Porque lo que necesitamos ahora es capital para seguir creciendo", concluyó el CEO de Tía Maruca.