Retrasos en los pagos en una histórica fábrica.

Una de las marcas más reconocidas de galletitas del país atraviesa un duro momento en medio de la crisis económica que vive el país desde la llegada de Javier Milei y los trabajadores sufren atrasos en el pago de sus salarios.

Esta fábrica cuenta con 300 empleados y produce galletitas que llegan a todo el país. Es una de las marcas más importantes del mercado local, sobre todo con algunos productos como las pepas de membrillo.

Se trata de la marca Tía Maruca que es de la firma Dilexis y que tiene problemas para abonar el pago de los sueldos de los trabajadores en la planta de San Juan. De todas maneras, desde la compañía aclararon que no corre riesgo la producción.

"Nos hemos atrasado, sí, pero hablamos de unos pocos días, no de meses. Y siempre lo comunicamos a los trabajadores. No debemos nada. Las horas extras se pagan, aunque en realidad no hay horas extra porque se trabaja en tres turnos y no los fines de semana", explicó Pablo Tamburo, CEO de Tía Maruca, al medio Il Profesional.

En ese sentido, respecto del momento que vive la empresa en medio de la crisis económica, sostuvo: "Dilexis es una pyme, no estamos ajenos a la recesión, a la baja de márgenes, ni a los problemas financieros que vive cualquier industria hoy en Argentina. Pero estamos dando batalla, y nos está yendo bien dentro de ese contexto".

"No estamos pensando en vender, ni en irnos. Nos tienen que sacar muertos de ahí. Esta planta está viva y creciendo. Tenemos desafíos, no problemas. Y si algún inversor quiere apostar a esto, bienvenido. Porque lo que necesitamos ahora es capital para seguir creciendo", concluyó el CEO de Tía Maruca.

Histórica fábrica de aviones suspendió trabajadores

Las medidas del gobierno nacional de Javier Milei provocaron una profunda crisis económica que afectó a todo el sector industrial y comercial, pero sobre todo al ámbito estatal. Es así como una histórica empresa del estado busca realizar suspensiones de trabajadores.

Además, la compañía presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) y en una audiencia en la Secretaría de Trabajo la propuesta de pagar el 50 por ciento de los salarios.

Se trata de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea), ubicada en la ciudad de Córdoba, que presentó por quinta vez el procedimiento de crisis, mientras que desde el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA), se manifestaron en contra de esta situación.

Cabe señalar que la fábrica quedó afuera de la lista de empresas estatales a privatizar y cuenta con unos 720 trabajadores. Es la segunda vez que presenta el PPC desde el comienzo de la gestión de Javier Milei y ya redujo su planta en casi un 25 por ciento a través de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos.

Además, entre abril y diciembre del año pasado ya hubo suspensiones que bajaron 30 por ciento el gasto en sueldos. Desde la empresa sostuvieron que las suspensiones "son rotativas y se deciden en función de los niveles de actividad de las diferentes áreas".

El principal ingreso de la firma viene por parte del Estado nacional, sobre todo de tareas que realiza para la Fuerza Aérea como el mantenimiento de los Pampa y Hércules.