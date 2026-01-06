Agenda de festivales de Córdoba en enero 2026: qué bandas y artistas tocan

Abel Pintos dirá presente en la provincia de Córdoba.

Hablar de Córdoba es referirse a una provincia con historia, de grandes tradiciones. Hay símbolos que se enlazan de manera directa a los habitantes de la segunda provincia más poblada del país a la hora de tener que definir su identidad, como lo es el gusto por el Fernet, el automovilismo con el rally, las jineteadas con el Festival de Jesús María o el cuarteto, de la mano de leyendas que hicieron grande este género, como "El Potro" Rodrigo Bueno y "La Mona" Jiménez.

Por ello mismo, cada verano este distrito se convierte en un lugar de grandes propuestas para un abanico muy ampilio de público, que trasciende géneros, gustos y edades. Y enero viene cargado de eventos en la provincia de Córdoba, donde probablemente el encuentro más importante de todos por historia será el de Jesús María, que este 2026 celebrará el 60º aniversario de su festival con un setlist inédito de artistas.

Uno por uno, qué festivales se celebran en enero 2026 en Córdoba

Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María

Este festival celebrará su 60° aniversario del 8 al 18 de enero en el Anfiteatro José Hernández. Durante diez noches, el tradicional encuentro combinará música popular, jineteadas y propuestas culturales. Su grilla este año presenta a Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Jorge Rojas, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Jairo y Los Manseros Santiagueños, figuras del cuarteto como Ulises Bueno, La K’onga y Q’Lokura, y otras del ámbito de la cumbia como Ke Personajes y La T y la M.

Soledad, otra de las grandes voces que dirá presente en Córdoba.

Festival Nacional de Folklore de Cosquín

El evento se desarrollará del 24 de enero al 1 de febrero en la Plaza Próspero Molina. Las tradicionales nueve lunas reunirán a referentes del cancionero popular como Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Jairo y Nahuel Pennisi, junto a propuestas que dialogan con nuevas generaciones, como Cazzu y Milo J. A esto se suma la participación de artistas del Pre-Cosquín, peñas, ferias y actividades culturales.

Nahuel Pennisi también va a Córdoba en enero.

Festival Nacional de la Papa

Se celebra en Villa Dolores, en el oeste provincial, del 7 al 12 de enero. La propuesta combina noches de folklore, cuarteto y peñas con entrada gratuita, con artistas como Abel Pintos, Soledad, La Barra y Q’Lokura.

Festival Bum Bum

Se realiza el 10 de enero en el Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. Allí, Carlos “La Mona” Jiménez celebrará sus 75 años junto a artistas de alcance internacional y referentes de la música urbana.

La Mona Jiménez dirá presente en el Kempes.

Otros festivales destacados de Córdoba

El Valle de Calamuchita vivirá un enero intenso con festivales como Embalse “Un Canto a la Vida”, que celebra su 40° aniversario, el Festival del Balneario de La Cruz, el Festival del Río y la Luna en Santa Rosa y diversas propuestas al aire libre que combinan música, paisaje y encuentro comunitario. En Traslasierra y Punilla también se destacan eventos como el Festival del Pan Casero en Mayú Sumaj, la Fiesta Chayera en Santa María de Punilla y el tradicional Festival de la Avicultura, con grillas que cruzan folklore, pop, cuarteto y música popular.