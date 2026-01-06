Clima inestable y máximas de 34° hoy en Córdoba: cómo será el martes 6 de enero

El martes se presenta con calor persistente, humedad elevada y nubosidad en aumento, un combo que favorece cambios rápidos en las condiciones del tiempo.

El pronóstico del tiempo para este martes genera atención entre quienes siguen de cerca el clima en Córdoba, en una semana marcada por temperaturas elevadas y condiciones cambiantes. El comportamiento del clima anticipa una jornada con contrastes, en la que la evolución de las horas será clave para entender cómo se presentará el día.

Clima en Córdoba hoy: una jornada marcada por la inestabilidad

El martes 6 de enero se presenta bajo un escenario inestable en gran parte de la provincia de Córdoba. Las condiciones meteorológicas muestran un panorama típico del verano, con calor persistente y una atmósfera cargada de humedad. Esta combinación suele favorecer cambios rápidos en el estado del tiempo, especialmente hacia el cierre de la jornada.

Durante las primeras horas del día, el ambiente se mantendrá cálido, con temperaturas que no descenderán demasiado respecto de la noche anterior. La presencia de nubosidad variable irá ganando protagonismo con el correr de las horas, generando un contexto propicio para el desarrollo de fenómenos asociados a la inestabilidad.

El clima en Córdoba continúa influenciado por corrientes de aire del noreste, que aportan humedad y contribuyen a sostener valores térmicos elevados. Este patrón refuerza la sensación de calor y anticipa un día en el que el tiempo no se mantendrá estable de principio a fin.

Pronóstico del tiempo para el martes 6 de enero: temperaturas y viento

Según el pronóstico del tiempo, la temperatura mínima prevista para este martes es de 20 grados, mientras que la máxima alcanzará los 34 grados. Estos registros confirman una jornada que irá de cálida a calurosa, con un marcado ascenso térmico respecto de días anteriores.

El viento soplará desde el noreste a una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora, sin ráfagas significativas. Si bien no se esperan vientos intensos, esta circulación contribuye a mantener el aire húmedo y a reforzar la inestabilidad general.

Con el avance del día, el aumento de la temperatura será progresivo, alcanzando su punto más alto durante la tarde. Este comportamiento térmico, combinado con la humedad acumulada, será determinante para el desarrollo de lluvias más adelante.

Probabilidad de lluvias y cambios hacia la tarde y la noche

Uno de los aspectos centrales del pronóstico del tiempo para Córdoba es la alta probabilidad de precipitaciones. Para este martes 6 de enero, el porcentaje de lluvias alcanza el 90%, con mayores chances de ocurrencia entre la tarde y la noche.

Las lluvias podrían presentarse de manera intermitente, acompañadas por tormentas aisladas, una característica habitual en jornadas de calor intenso e inestabilidad atmosférica. Este tipo de eventos suele desarrollarse de forma localizada, por lo que no se descartan diferencias en la intensidad según la zona.

El clima tenderá a desmejorar hacia el final del día, cuando la combinación de calor acumulado y nubosidad favorezca la formación de precipitaciones. Estas condiciones podrían generar un alivio térmico temporario, aunque sin un descenso marcado de la temperatura.

Cómo evoluciona el clima en Córdoba durante la semana

El comportamiento previsto para este martes se enmarca en una tendencia más amplia del clima en Córdoba, caracterizada por jornadas calurosas e inestables. El verano avanza con temperaturas elevadas y episodios de lluvias frecuentes, especialmente durante la tarde y la noche.

Este patrón responde a la circulación de aire cálido y húmedo desde el norte y noreste, un factor recurrente en esta época del año. En este contexto, el pronóstico del tiempo continúa siendo una herramienta clave para anticipar cambios y comprender la dinámica atmosférica diaria.

La combinación de calor, humedad y lluvias intermitentes seguirá definiendo el escenario meteorológico, con jornadas que pueden comenzar estables y finalizar con precipitaciones, como se espera para este martes 6 de enero en la provincia.