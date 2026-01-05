Tras un fin de año atravesado por una fuerte ola de calor, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó cómo estarán las condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la primera quincena de enero 2026.

Con la primera semana hábil completa de enero en curso, el mercurio encontrará sus techos de hasta 36° C el lunes a nivel país en San Juan, La Rioja, noreste de Río Negro y sur de la provincia de Buenos Aires, mientras que en la región metropolitana no tocará los 30° C.

¿Cómo estará el clima en la primera quincena de enero en el AMBA?

La Ciudad de Buenos Aires y las zonas linderas del conurbano bonaerense que conforman el AMBA registrarán el martes el día más caluroso de la segunda semana de enero 2026: con cielo parcialmente nublado y viento del Norte de hasta 50 km/h, el mercurio tocará los 31° C.

El miércoles 7 y con mayor nubosidad, la temperatura mínima promediará los 19° C y la máxima ascenderá hasta los 29° C.

Rumbo al fin de semana, el jueves y viernes presentarán condiciones meteorológicas similares: viento del Este, cielo mayormente nublado y máxima de hasta 26° C.

Finamente, para el sábado y domingo, el SMN prevé una tendencia ascendente del calor: el sábado el mercurio trepará hasta 26° C para luego, el domingo, saltar hasta los 30° C.

El lunes 12 de enero, el AMBA iniciará la jornada con cielo despejado. La temperatura subirá hasta los 29° C y el viento soplará del lado Este.

Para el martes 13, el mercurio tomará impulso con una marcará 30° y probabilidad de ráfagas de hasta 50 km/h del Sureste.

Finalmente, el miércoles 14, en el cierre de la primera quince de enero 2026, las condiciones climáticas continuarán con su carrera ascendente: con viento del Suroeste, la máxima se disparará hasta los 32° C.