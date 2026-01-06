Cuándo es el Festival de la Vendimia 2026: fecha y venta de entradas

Se celebra una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Como cada año, Mendoza vuelve a tener en lugar la Fiesta Nacional de la Vendimia, uno de las celebraciones más antiguas del país y también una de las más populares. En esta edición del 2026, se cumplen 90 años de la primera edición de esta convocatoria, en donde se honra la cosecha de la uva y la tradición vitivinícola con un gran espectáculo en el Teatro Griego Frank Romero Day, desfiles (Carrusel, Vía Blanca) y la elección de la Reina Nacional, representando el esfuerzo de los viñateros y la cultura cuyana.

El origen de la Fiesta de la Vendimia se remonta a mediados del siglo XVII cuando comenzó a cultivarse la vid en Cuyo para fines religiosos. Los colonizadores dispusieron un espacio para el cultivo junto a cada capilla del lugar. Luego, una vez finalizada la cosecha y la elaboración de los vinos, los pobladores se reunían en las calles con música, bailes y se coronaba a la mujer más bella con hojas de vid y racimos de uva. A lo largo de los años, la tradición se mantuvo adaptándose a las vicisitudes de cada época. A comienzos de abril de 1913 se incorporó un desfile de los vendimiadores y carrozas alegóricas. Sin embargo, fue hasta abril de 1936 que el ingeniero Frank Romero Day hizo un decreto adjudicando el nombre que recibe la fiesta actualmente, por lo que oficialmente empezó hace 90 años.

En qué fechas se celebra el Festival de la Vendimia 2026

La Fiesta Nacional de la Vendimia se realiza del 6 al 8 de marzo. Si bien comienza el domingo 1 de marzo de 2026 con la Bendición de los Frutos, puede decirse que la Fiesta arranca el viernes 6 de marzo con la Vía Blanca de las Reinas. Por su parte, El Carrusel y el Acto Central del Festival de Mendoza se realizarán el sábado 7 de marzo. La repetición del Acto Central tendrá lugar el día domingo 8 de marzo de 2026.

El teatro griego Frank Romero Day.

Cómo sacar entradas para la Fiesta de la Vendimia

. Aún no se dieron a conocer los precios de los tickets. En los próximos días se conocerán los artistas que estarán presentes en el escenario.

Cómo es la grilla ceremonia de la Fiesta de la Vendimia

La celebración se desarrolla en cuatro eventos, a lo largo de 40 días. Comienza con la Bendición de los Frutos, generalmente la última semana de febrero (domingo). Luego continua con la Vía Blanca de las Reinas, en la primer semana de marzo (viernes), Carrusel y Acto Central (el primer domingo de marzo). Siendo esta última celebración, la más significativa y convocante a nivel nacional e internacional, realizada en el teatro griego Frank Romero Day. Durante los meses de diciembre, enero y febrero se realizan fiestas secundarias en cada departamento de la provincia de Mendoza en donde compiten artistas: actores, bailarines y también es elegida la reina para competir en la fiesta en marzo.