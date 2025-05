El Hospital Garrahan, la institución pediátrica más importante del país, atraviesa una crisis institucional y sanitaria que fue denunciada por parte del gremio de profesionales y técnicos (APyT) y acusó a las autoridades del establecimiento “por incumplimiento de deberes y abandono de pacientes”. Apuntan contra la falta de personal y las condiciones de trabajo “deterioradas”. En este marco, en medio de un paro por tiempo indeterminado de residentes, el resto de la planta resolvió acoplarse a la medida de fuerza que se llevará a cabo el jueves. Desde el hospital solicitaron una medida cautelar para asegurar la atención médica.

El gremio de profesionales y técnicos (APyT) del Hospital Garrahan presentó una denuncia penal contra las autoridades del establecimiento “por incumplimiento de deberes y abandono de pacientes”, en medio de la “crisis sanitaria”, que atraviesa la institución pediátrica más importante del país, con falta de personal y bajo condiciones de trabajo “deterioradas”. La secretaria general de APyT y nutricionista pediátrica Lic. Norma Lezana, afirmó que la situación en el hospital llegó “a un punto crítico”.

“Se vivió una escena de zozobra frente a la Dirección del hospital. Jefes, médicas y médicos de distintos sectores se concentraron para exigir respuestas ante la falta de cobertura de guardias en las más de 500 camas del hospital. El conflicto se originó por la falta de profesionales, que entró en una pendiente inédita en caída, desde que asumió el presidente Javier Milei”, sostuvo en diálogo con Notícias Argentinas.

Qué está pasando en el Hospital Garrahan

Según apuntó, en el último tiempo renunciaron más de 200 trabajadores “que no han sido reemplazados” y que, según Lezana, esta situación se agrava “por el paro por tiempo indeterminado del personal de médicos residentes”, quienes forman parte “esencial” del equipo de salud y que “no llegan a ganar 750 mil pesos”: “Son salarios de miseria inéditos en los 37 años de historia de Garrahan", añadió la secretaria general de APyT.

En este marco, los trabajadores del hospital pediátrico Garrahan resolvieron que toda la planta se acople el jueves 29 de mayo al paro que los residentes llevan a cabo por tiempo indeterminado. En medio del cese de tareas, se movilizarán al Ministerio de Salud.

La medida de fuerza se decidió en una asamblea realizada en el Aula Magna del Hospital Garrahan. "En ella participaron residentes y trabajadoras y trabajadores de la planta de todas las profesiones y oficios que hacen funcionar al hospital. La resolución fue unánime, expresando que hemos llegado a una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial. Los residentes ya están de paro por tiempo indeterminado porque sus salarios no cubren la línea de pobreza. El personal de planta se suma no solo por solidaridad, sino también porque padecemos la misma situación. Para dar un ejemplo, un enfermero con 10 años de antigüedad en el principal hospital pediátrico del país no llega a los 900 mil pesos” informó Alejandro Lipcovich, trabajador y secretario general de la Junta Interna de ATE.

La semana pasada, residentes del Garrahan realizaron un paro por 72 horas. Al comienzo de esta semana, se volvió a definir el cese de tareas, pero esta vez por tiempo indeterminado. “La situación llegó a un límite dramático, porque los salarios de hambre y las malas condiciones laborales no solo afectan a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Sufrimos un éxodo de personal, incluídos profesionales de altísima calificación, lo cual vacía las capacidades de atención de este hospital modelo. Las víctimas son cientos de miles de niños y niñas, que junto a sus familias acuden a lo largo del año al Garrahan. Es evidente que Lugones y los funcionarios que nombró en el Garrahan (El Kik, Menehem, Dalmazzo y Pérez) están decididos a vaciar el hospital a cualquier costo” agregó Lipcovich.

Crisis en el Hospital Garrahan: qué pasa ahora y de quién depende

Por otra parte, el viernes 30 de mayo a las 15 se llevará a cabo una audiencia pública en el Congreso de la Nación “para interpelar a diputados y senadores de todos los espacios políticos”, con el objetivo de “exigir un compromiso legislativo que garantice el funcionamiento y financiamiento estable” del Hospital Garrahan, a través de una “ley específica".

“Las autoridades del hospital, lejos de brindar soluciones, respondieron mediante una nota institucional solicitando que los propios jefes armen un plan de contingencia para sostener la atención, lo que implica que, además de salarios bajos, se les exige a los profesionales que permanezcan más allá de su jornada laboral habitual, sin considerar sus responsabilidades familiares ni su calidad de vida; tengamos en cuenta que la jornada mínima del Garrahan es una 'jornada extendida', así se pactó desde la creación del hospital para brindar una máxima atención de calidad interdisciplinaria y sin pluriempleo. Hoy esto ya es insostenible", remarcó.

De quién depende el hospital Garrahan

El Hospital Garrahan, hospital público de pediatría, depende en un 80% del Estado Nacional y en un 20% del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este reparto de responsabilidades y financiamiento se establece desde la creación del hospital. El Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, es el principal financiador del hospital y también nombra a los representantes del Consejo de Administración. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Salud, aporta una parte del presupuesto y también tiene representantes en el Consejo.

Según un comunicado oficial, con relación al presupuesto asignado, afirmaron que "las jurisdicciones han cumplido correctamente con sus obligaciones, lo que ha permitido al hospital continuar con sus procesos de compras, contrataciones y pago a proveedores de manera habitual".

El Hospital Garrahan solicitó una medida cautelar para asegurar la atención médica en medio del paro de residentes

En este marco, las autoridades del centro pediátrico presentaron una acción preventiva de daños ante la justicia, solicitando una medida cautelar urgente. Busca que los profesionales médicos residentes, que están de paro retomen sus tareas habituales y guardias, argumentando riesgo inminente para la salud de sus pacientes.

“El Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan presentó una acción preventiva de daños ante la justicia, solicitando una medida cautelar urgente. El objetivo principal de esta iniciativa judicial es ordenar a los residentes retomar sus actividades asistenciales, incluyendo los horarios habituales y las guardias, en un esfuerzo por garantizar la continuidad del servicio de salud que atiende a miles de niños y adolescentes de todo el país”, detalla el escrito. La presentación fue realizada ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°6.