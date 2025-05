En una asamblea masiva, los trabajadores del hospital pediátrico Garrahan resolvieron que toda la planta se acople el jueves 29 de mayo al paro que los residentes llevan a cabo por tiempo indeterminado. En medio del cese de tareas, se movilizarán al Ministerio de Salud.

La medida de fuerza se decidió en una asamblea realizada este martes en el Aula Magna del Hospital Garrahan. "En ella participaron residentes y trabajadoras y trabajadores de la planta de todas las profesiones y oficios que hacen funcionar al hospital. La resolución fue unánime, expresando que hemos llegado a una situación límite de vaciamiento y asfixia salarial. Los residentes ya están de paro por tiempo indeterminado porque sus salarios no cubren la línea de pobreza. El personal de planta se suma no solo por solidaridad, sino también porque padecemos la misma situación. Para dar un ejemplo, un enfermero con 10 años de antigüedad en el principal hospital pediátrico del país no llega a los 900 mil pesos” informó Alejandro Lipcovich, trabajador y secretario general de la Junta Interna de ATE.

La semana pasada, residentes del Garrahan realizaron un paro por 72 horas. Al comienzo de esta semana, se volvió a definir el cese de tareas, pero esta vez por tiempo indetermnido.

“La situación llegó a un límite dramático, porque los salarios de hambre y las malas condiciones laborales no solo nos afectan a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Sufrimos un éxodo de personal, incluídos profesionales de altísima calificación, lo cual vacía las capacidades de atención de este hospital modelo. Las víctimas son cientos de miles de niños y niñas, que junto a sus familias acuden a lo largo del año al Garrahan. Es evidente que Lugones y los funcionarios que nombró en el Garrahan (El Kik, Menehem, Dalmazzo y Pérez) están decididos a vaciar el hospital a cualquier costo” agregó Lipcovich.

"Una lucha de fondo"

Gerardo Oroz, trabajador de la Farmacia del hospital y secretario adjunto de la Junta Interna de ATE, señaló, por su parte que están "en una lucha de fondo". "Milei y Lugones no disimulan su propósito de liquidar la salud pública. Por eso, la pelea que se desarrolla en el Garrahan debe hacerse extensiva al resto del personal de salud y a la población trabajadora en general. Llamamos a la comunidad a sumarse", indicó.

Los residentes siguen de paro por tiempo indeterminado y el personal de planta se suma al paro el próximo jueves. Desde las 13 horas, habrá una movilización unificada hacia el Ministerio de Salud.