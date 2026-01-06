Tribunal Supremo de Brasil niega permiso a Bolsonaro para ir al hospital tras una caída

FOTO ARCHIVO: El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro habla con los medios a su llegada al Aeropuerto Internacional de Brasilia

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre ‍de Moraes negó ⁠el martes una solicitud del expresidente Jair Bolsonaro para salir inmediatamente de la cárcel y someterse a exámenes en un hospital de Brasilia tras caerse y golpearse la cabeza, según una decisión judicial.

El líder derechista, de 70 años, se cayó ‌mientras dormía y se golpeó ⁠la cabeza con un ⁠mueble, escribió su esposa Michelle Bolsonaro en Instagram a primera hora del día.

La policía ‍federal de Brasil dijo en un comunicado que Bolsonaro recibió ⁠tratamiento médico inicial el ‌martes por la mañana, y agregó que un médico de la policía federal "encontró lesiones menores" y no vio necesidad de hospitalización.

"Cualquier remisión a un ‌hospital depende ‌de la autorización del Supremo Tribunal Federal", agregó.

Citando el informe policial, Moraes dijo en su decisión que no hay necesidad de que Bolsonaro sea ​llevado inmediatamente al hospital.

Moraes dijo que la defensa tiene derecho a solicitar exámenes para Bolsonaro, pero que los abogados deben programarlos con antelación y proporcionar información que justifique los procedimientos.

Bolsonaro fue sometido a una ‍serie de procedimientos médicos en diciembre para tratar una hernia y el hipo.

Fue dado de alta del hospital el 1 de enero y llevado de vuelta a la ​Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde cumple una condena de 27 años por ​planear un golpe de Estado tras perder las elecciones presidenciales de 2022.

