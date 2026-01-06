Prefiere a la Selección Argentina: el jugador que le dio la espalda a Brasil para jugar con Lionel Messi

El defensa sueña con jugar con Messi en Argentina.

Mientras que la Selección Argentina se encuentra en uno de sus mejores períodos, siendo la vigente campeona del mundo y bicampeona de América, Brasil atraviesa un período de recuperación después de una fuerte crisis que todavía no parece haber terminado. El arribo de Carlo Ancelotti en mayo del año pasado todavía parece muy reciente y la sensación de que el equipo necesita una renovación todavía cala profundo entre los brasileños.

De ahí que los fanáticos hayan pedido constantemente por la convocatoria de Alexandro Bernabei, el santafesino que surgió en Lanús, pasó dos temporadas en Europa con la camiseta del Celtic de Escocia y que se sumó al Inter de Porto Alegre en 2024. Desde su llegada, el lateral izquierdo se ha convertido en una de las grandes figuras del conjunto colorado, aportando tanto goles como asistencias que hicieron que suene para la “Verdeamarela”.

Hinchas y periodistas brasileños han manifestado que el defensor es el 3 ideal para la Selección de Brasil, pero Bernabei les ha dado la espalda a los eternos rivales porque sueña con calzarse la casaca albiceleste y jugar al lado de Lionel Messi. Así lo reconoció en una entrevista con el diario Olé a mediados del año pasado, cuando señaló que trabaja cada día para ganarse la convocatoria de Lionel Scaloni.

“Mi sueño es jugar en la Selección Argentina. Hay que seguir trabajando. Si tiene que darse se dará, ojalá que se de en algún momento. Sería un sueño jugar con la camiseta de mi país”, había comenzado el lateral en aquella oportunidad. El hecho de no haberse visto nunca con el capitán también motiva al oriundo de Santa Fe, que agregó: “A Messi no lo conozco y me encantaría conocerlo. Si es adentro de la cancha, mejor”.

Ahora bien, el hecho de tener un buen nivel como 3 le da chances de ser convocado en algún momento por Scaloni, especialmente porque es un puesto que no tiene demasiados referentes y en el que el DT no tiene muchas alternativas para suplir a Nicolás Tagliafico, más allá de Marcos Acuña. “Son posiciones difíciles, no hay tantos. Los que hay son buenos. Julio Soler, Colo Barco, Francisco Ortega han estado ahí y por algo estuvieron. Es una posición que siempre se busca”, dijo al respecto Bernabei.

Bernabei suma 5 goles y 11 asistencias con el Inter.

La reacción al pedido de que juegue en Brasil

Durante su diálogo con Olé, Bernabei fue consultado acerca del interés surgido por los brasileños para que vista la casaca verdeamarela, algo que inició con una crítica al DT de Brasil por no prestar atención al plantel del Internacional: “No me acuerdo el nombre del periodista, pero dijo algo así que ‘cómo el técnico de la selección brasileña no mira al Inter que tiene un buen lateral’. Después me llegaron los videos, los memes y stickers con la camiseta de Brasil”.