Argentina buscará su cuarta estrella en el Mundial 2026.

Ha arrancado un nuevo año y el Mundial 2026 se encuentra cada vez más cerca, a poco más de seis meses, para que comience a girar la pelota en el Estadio Azteca de México, que será sede junto a Estados Unidos y Canadá. Tras la consagración en Qatar 2022, la Selección Argentina llega como una gran candidata para defender el título, sobre todo después de ganar la Copa América 2024, aunque hay otros favoritos al trono.

De hecho, basado en estadísticas de probabilidades, DataFactory publicó un ranking con las selecciones que más chances tendrían de ganar la Copa del Mundo el próximo 19 de julio, fecha de la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Considerando los resultados en las Eliminatorias, en sus últimos cuatro campeonatos disputados, su posición en el ranking FIFA y la tendencia en casas de apuestas, España quedó como el principal candidato a levantar su segunda Copa en los Estados Unidos.

De acuerdo con la empresa del rubro estadístico, “La Roja” tiene un 14% de posibilidades de llevar el premio mayor este año después de haber ganado la Eurocopa 2024 y haber sido subcampeona de la Nations League. Cabe mencionar que España ya había llegado a Qatar 2022 como una de las favoritas, aunque estuvo al borde de ser eliminada en la fase de grupos y cayó por la vía de los penales ante Marruecos en octavos de final.

Por detrás de los españoles, los que marchan segundos, como para no perder la costumbre, son los franceses. Con un 11% de probabilidades, Francia aparece como otro candidato para alcanzar su tercera estrella, mientras que es seguido por Inglaterra, que con un 10,2% se dispondrá a intentar repetir la hazaña de 1966, cuando levantó su única Copa del Mundo en su propia casa.

Recién detrás de los ingleses aparece Argentina, con un 9,8% de posibilidades de obtener el bicampeonato en el Mundial 2026 y alcanzar así su cuarta estrella para ponerse a una de Brasil, el máximo campeón en la historia de los Mundiales. De hecho, la “Verdeamarela” es la quinta del ranking con 9,2% de chances a pesar de que no ha tenido muy buenos resultados durante las Eliminatorias Sudamericanas.

Así quedó la fase de grupos del Mundial 2026.

