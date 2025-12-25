El Azteca será sede de la inauguración del Mundial 2026.

El Mundial 2026 tendrá el condimento especial no sólo del cambio de formato, pasando de 32 a 48 Selecciones con relación al ciclo comprendido entre Francia 1998 y Qatar 2022, sino que también tendrá la particularidad de ser organizado por tres países. Estados Unidos, México y Canadá serán los anfitriones para esta edición de la Copa del Mundo, aunque la mayor parte del certamen se desarrollará en territorio estadounidense.

México, por su parte, con los antecedentes de 1970 y 1986, tendrá solamente tres sedes en esta oportunidad, concretamente el Estadio BBVA de Monterrey, el Estadio Akron de Guadalajara y el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. El recinto, que fue sede de las finales de México 1970 y 1986, con la segunda consagración de la Selección Argentina, fue cerrado en mayo del 2024 para iniciar un enorme proyecto de remodelación de cara al 2026. Se trata de un escenario icónico en este deporte, donde se coronaron campeones del mundo Pelé y Diego Maradona, entre otras estrellas.

Si bien los avances se dieron a pasos agigantados, las obras todavía siguen en proceso a falta de menos de medio año para el inicio de la Copa del Mundo, por lo que han ingresado en una fase crítica. Los trabajos se sitúan tanto en el interior como en el exterior del estadio, de manera tal de cumplir con las exigencias de la FIFA, y tiene como principales ejes la reconfiguración de estructuras internas, instalación de nuevas gradas, equipamiento tecnológico moderno y la preparación del terreno para un césped híbrido.

De acuerdo con la información recopilada por Olé, el cronograma indica que las remodelaciones deben estar completas antes del 28 de marzo, fecha en la que se planea realizar la reapertura oficial. En caso de llegar con los tiempos, la reinauguración del Estadio Azteca sería 75 días antes del inicio de la Copa del Mundo, tiempo que permitiría la apertura de nuevas zonas comerciales, áreas gastronómicas y mejoras para mejorar la experiencia de los fanáticos.

Los partidos del Mundial 2026 que albergará el Estadio Azteca de México

Cabe mencionar que será sede del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica el 11 de junio, además de que recibirá otros cuatro cotejos en el resto del certamen. En cuanto a la Selección Argentina, la única manera de que vuelva a jugar en la altura de la capital mexicana es que llegue a los octavos de final luego de terminar tercero del Grupo J en la fase de grupos y haber superado al primero del Grupo L en los 16avos de final.

Así marchan las obras en el Estadio Azteca.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026