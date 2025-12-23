El Mundial 2026 tendrá 48 selecciones.

A pesar de no tener todavía las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026, la FIFA ya realizó el sorteo de la fase de grupos a la espera de que terminen de definirse los resultados de los repechajes que se llevarán a cabo en marzo del próximo año. En total, son 22 los equipos que todavía tienen chances de sumarse a la cita mundialista, seis de ellos enmarcados en la repesca internacional fuera de Europa.

Curiosamente, El Salvador y Nicaragua ni siquiera llegaron a esta instancia en sus Eliminatorias y quedaron eliminados de la Copa del Mundo, aunque la FIFA citó representantes para que participen del campeonato. De acuerdo con el medio Árbitro Internacional, la máxima entidad del fútbol convocó al salvadoreño Ismael Cornejo y a la nicaragüense Tatiana Guzmán para realizar un curso de formación para Mundiales.

De esta manera, Cornejo asistirá al seminario para sumarse al equipo del VAR en el Mundial 2026, mientras que Guzmán también estará en el mismo curso, aunque con motivo de su preselección para el Mundial Femenino 2027. De momento, se desconoce si la nicaragüense también formará parte de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, aunque es posible que tenga un rol menor para prepararse para el 2027.

Cabe mencionar que El Salvador no clasifica a un Mundial desde España 1982, cuando tuvo su segunda participación consecutiva después de haber estado presente en Argentina 1978. En ambos casos, el conjunto salvadoreño perdió todos sus partidos de la fase de grupos y no llegó a avanzar a la instancia siguiente. Por su parte, Nicaragua jamás participó de un Mundial.

Los repechajes para el Mundial 2026

En total, quedan seis cupos por cubrirse en la Copa del Mundo 2026, algo que se comenzará a definir el 26 de marzo y que culminará el 31 del mismo mes con el cierre de los torneos clasificatorios. La UEFA dividió su certamen en cuatro llaves, con cuatro equipos clasificados por quedar segundos en las Eliminatorias y cuatro por la Nations League, mientras que el otro certamen incluirá dos llaves entre seleccionados de la Conmebol, Concacaf, AFC, CAF y OFC.

