Messi se despedirá de los Mundiales en 2026.

Después de la consagración en Qatar 2022, Lionel Messi parecía dar el cierre de oro a su carrera con la Selección Argentina, lo que muchos denominaron como su “last dance”. No obstante, “La Pulga” se mantuvo en el grupo de Lionel Scaloni para guiar a los más jóvenes en el período de transición que atraviesa el conjunto nacional e incluso tuvo la exitosa defensa de la Copa América con el 1-0 sobre Colombia en los Estados Unidos.

Si bien no se hizo oficial su participación en el Mundial 2026, parece imposible imaginar que el capitán de la “Albiceleste” decida quedarse fuera de la lista, sobre todo ahora que se filtraron los que serían sus nuevos botines para defender la Copa del Mundo. Este lunes, el sitio especializado en indumentaria deportiva FootyHeadlines lanzó las primeras imágenes de “El Último Tango”, el nombre que le habrían puesto a los botines.

No cabe duda de que el nombre hace referencia a la última participación que tendrá “Leo” en una Copa del Mundo en el próximo año, escenario en el que podría darse la despedida definitiva de Messi con la camiseta argentina. En cuanto al diseño en sí, el producto de Adidas tiene guiños a la bandera nacional con el uso de celeste, blanco y dorado, que se aprecia en la zona del talón y se entremezcla con el blanco y celeste como si fuese el sol.

De acuerdo con el medio citado, “El Último Tango” correspondería a una colección de lujo de la marca alemana, lo que fue considerado por los aficionados como una movida comercial que anticipa la decisión del capitán. Siguiendo esta línea, Adidas ya tendría conocimiento de que Messi planea colgar los botines en tierras estadounidenses, al menos con la Selección, aunque el campeón del mundo no emitió novedades al respecto.

Cabe mencionar que, desde su debut en Alemania 2006, “Leo” acumula un total de 26 partidos en los Mundiales, con una marca de 13 goles y ocho asistencias en todas sus participaciones. Con dichos números, Messi se encuentra a solo tres tantos de igualar el récord de Miroslav Klose y a dos asistencias de alcanzar a Pelé, el máximo asistidor en la Copa del Mundo, con sus participaciones entre Suecia 1958 y México 1970.

Así sería "El último tango", los nuevos botines de Messi.

