Cuántos hermanos tiene Lionel Messi: a qué se dedican

El despegue deportivo de Messi estuvo atravesado por un fuerte sostén familiar que permitió afrontar desafíos tempranos

Lionel Messi, campeón del mundo con la Selección Argentina y figura central del fútbol global, destacó en numerosas ocasiones el rol clave de su familia en su desarrollo personal y profesional. Desde los primeros años en Rosario hasta el salto a Europa, el entorno familiar fue un sostén constante que acompañó cada etapa de su carrera.

La familia de Lionel Messi y el apoyo en los comienzos

El recorrido de Lionel Messi no puede comprenderse sin el acompañamiento familiar que permitió afrontar decisiones trascendentales desde muy temprano. Cuando el futbolista debió dejar Rosario para mudarse a Barcelona y continuar su formación en el club catalán, el respaldo fue total, incluso en un contexto económico ajustado y con el desafío del tratamiento hormonal.

Jorge Messi y Celia Cuccittini, sus padres, se casaron el 17 de junio de 1978 en la Iglesia Corazón de María, en Rosario. Juntos formaron una familia que creció en el sudeste de la ciudad, con una vida sencilla y sin lujos, hasta que el proyecto deportivo de su hijo menor impulsó la mudanza a España.

Cuántos hermanos tiene Lionel Messi

Más allá de la trayectoria deportiva del astro argentino, el perfil de su familia genera interés entre los fanáticos. Lionel Messi tiene tres hermanos: dos varones mayores y una hermana menor. En total, Jorge y Celia tuvieron cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol.

Cada uno de ellos tomó caminos distintos, con roles diversos dentro y fuera del universo que rodea al futbolista. Algunos mantienen un vínculo directo con los negocios y proyectos asociados a su hermano, mientras que otros eligieron un perfil más bajo.

Rodrigo Messi, el mayor y el vínculo con los negocios

Rodrigo Messi es el hermano mayor. Tiene 43 años, está casado con Flor Parisi y es padre de Agustín, Morena y Benjamín. Con el paso del tiempo, se convirtió en una figura clave en la estructura que acompaña la carrera de Lionel Messi.

Durante los primeros años en Barcelona trabajó como mesero, pero luego se consolidó como empresario. Actualmente participa en la gestión de los negocios vinculados a la imagen del futbolista, especialmente en el área publicitaria. Además, lidera la Fundación Leo Messi, dedicada a promover la educación y el desarrollo de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Lionel Messi es el tercero de cuatro hermanos. Rodrigo y Matías, mayores que él, y María Sol, la menor, forman parte de una familia con perfiles distintos

Matías Messi, una figura mediática y polémica

Matías Messi es el segundo de los hermanos y cumplirá 41 años el próximo 15 de julio. Está casado con Rosana Vallejos y tiene dos hijos, Tomás y Luana. Reside en General Lagos, cerca de Rosario, y es conocido por haber protagonizado distintos episodios conflictivos que llegaron a la Justicia.

También tuvo una presencia activa en redes sociales, donde protagonizó cruces con hinchas rivales y críticos de Lionel Messi, especialmente durante etapas difíciles del seleccionado argentino. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2017, cuando sufrió un accidente náutico en el río Paraná y fue imputado por portación de arma de fuego, situación que derivó en prisión domiciliaria por algunos meses.

María Sol Messi, la menor y su carrera en la moda

María Sol Messi es la única mujer de la familia y la menor de los hermanos. Tiene 29 años, no tiene hijos y desarrolló su carrera en el mundo del diseño. Actualmente dirige The Messi Store, la marca de indumentaria asociada a la identidad de Lionel Messi, enfocada en moda casual.

Además, es creadora de Bikinis Río, una marca de trajes de baño para hombres y mujeres con fuerte presencia en redes sociales. Antonela Roccuzzo, pareja del futbolista, suele apoyar el proyecto compartiendo sus diseños.

La familia de Lionel Messi mantiene perfiles diversos, pero todos comparten un vínculo estrecho que fue determinante en la construcción de una de las carreras más exitosas del deporte mundial.