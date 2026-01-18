El mal clima de la Selección de España en la previa a la Finalissima con Argentina en Lusail: “Tensión”

España llega al Mundial como la mejor selección en el ranking.

Luego de meses de negociaciones, finalmente la nueva edición de la Finalissima se disputará el viernes 27 de marzo en el Estadio Lusail, donde la Selección Argentina espera volver a celebrar como lo hizo en Qatar 2022. En esta oportunidad, su rival será la Selección de España, que venció a Inglaterra en la fina de la Eurocopa 2024 y ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026, por lo que el cruce con la “Albiceleste” será una prueba clave.

De hecho, ambos equipos esperan por el cruce para medirse de cara a la próxima edición de la Copa del Mundo, a la que el equipo de Lionel Scaloni llegaría mejor parado desde la unión del grupo. El hecho de que Lionel Messi se mantenga como capitán mantiene unido al plantel que viene de una racha de cuatro títulos al hilo, el último de ellos la Copa América 2024, además de haber ganado las Eliminatorias Sudamericanas por amplio margen.

Sin embargo, la situación es distinta en “La Roja” que, aunque terminó primera en su grupo por las Eliminatorias de la UEFA, arrastra dentro de sí la tensión por los últimos encuentros del Barcelona con el Real Madrid. Y es que el clásico de la semana pasada, en el que el conjunto culé venció al cuadro merengue en la final de la Supercopa de España por 3-2 dejó una grieta entre dos figuras del seleccionado español como lo son Lamine Yamal y Dani Carvajal.

Las chispas que se vieron en el partido disputado en Arabia Saudita no gustó nada en el cuerpo técnico de Luis de la Fuente, que comienza a preocuparse por la salud del plantel de cara a la Finalissima. “Gestos, momentos tensos, diálogos acabados de manera brusca, clásicos subidos de temperatura, situaciones que están llamando la atención y que ponen en alerta al cuerpo técnico de la selección española”, analizó el domingo el Diario AS.

Y es que el cruce entre Argentina y España puede ser clave desde lo anímico si se piensa en el Mundial 2026, por lo que la situación ha puesto en jaque al DT de los españoles. “A Luis de la Fuente y al resto de técnicos del combinado español, la tensión vivida entre alguno de sus habituales, con especial incidencia entre Lamine Yamal y Carvajal, les ha quitado horas de sueño. Saben que el Mundial ya está en juego y que cualquier incidente puede echar por tierra todo”, agregaron desde el rotativo.

La promesa del Barça discutió con el referente en la final.

El grupo de España en la Copa del Mundo

Luego de la Finalissima, la Selección de España tiene programado un amistoso con Egipto para el 30 de marzo, todavía a la espera de otros duelos preparatorios. Ahora bien, el debut de “La Roja” en el Mundial 2026 será ante Cabo Verde, debutante en la cita máxima, pero lo complicado vendrá después. En la segunda fecha del Grupo H, enfrentará a Arabia Saudita, que le ganó a Argentina en Qatar 2022, mientras que el cierre de grupo lo tendrá frente a Uruguay, que viene de hacer unas buenas Eliminatorias.