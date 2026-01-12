Lionel Scaloni analizó los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026

Scaloni volvió a descatar que no hay rivales fáciles.

Han pasado tres años desde la consagración de aquel 18 de diciembre sobre Francia en Qatar 2022 y ha llegado el año de la defensa del título en el Mundial 2026, que vendrá con toda una ola de cambios con su nuevo formato, entre otras cosas. Para esta edición, la Selección Argentina tendrá que atravesar ocho pruebas en lugar de siete para retener el campeonato, aunque la prueba inicial en la fase de grupos seguirá siendo de tres rivales.

Tras el sorteo realizado en Washington DC, la “Albiceleste” quedó emparejada en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania, adversarios sobre los que habló Lionel Scaloni, que hizo un breve análisis de cada uno de ellos. En una reciente entrevista con AFA Estudio, el DT advirtió que “ya se está viendo qué tipo de selecciones son” antes de comenzar a hacer el típico uno por uno de los rivales.

El primer rival de Argentina será Argelia, que arrastraba 19 partidos sin perder en el tiempo reglamentario, por fuera de derrotas por penales ante Sudán y Emiratos Árabes Unidos. “Argelia ya estamos viendo que es un rival a temer, como habíamos dicho en el sorteo, tiene un gran entrenador también y está haciendo una gran Copa Africana”, resaltó Scaloni previamente a la caída de los argelinos con Nigeria en los cuartos de final del certamen de África.

Por fuera del orden de los encuentros, el campeón del mundo continuó con Jordania, el rival que, a priori, pareciera ser el más accesible para el conjunto nacional, pero que viene de ser finalista en la Copa Árabe, con una derrota por 3-2 contra Marruecos en el partido definitorio. “Jordania, que era a priori el que menos conocíamos, también hizo una gran Copa Árabe. Son rivales complicados”, señaló el estratega.

El siguiente y último en la lista fue Austria, que ganó seis de sus ocho enfrentamientos en las Eliminatorias de la UEFA y superó por dos puntos a Bosnia y Herzegovina para clasificar al Mundial. “Austria ya lo expliqué: ganó su clasificación y es un rival que tiene un entrenador que sale a presionar muy bien, que tiene a su equipo bastante alto, y no hay nada por descontado”, afirmó Scaloni.

Por último, el DT hizo un cierre de lo que considera que será en sí la fase de grupos de la “Albiceleste”: “Para mí es un grupo difícil, sin duda, lo dije después del sorteo, y después, si llegamos a pasar, el cruce es todavía más difícil. No estoy tan convencido de que hayamos tenido suerte”.

Así quedó la fase de grupos del Mundial.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026