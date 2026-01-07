La Selección buscará su cuarta estrella este año.

El inicio del año también marcó la cuenta regresiva para el Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México y en el que la Selección Argentina tendrá la difícil tarea de defender el título. De hecho, solamente hubo dos bicampeones consecutivos en la historia de la Copa del Mundo, con Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962, por lo que la “Albiceleste” hará su intento de ser la tercera en superar este desafío.

Ahora bien, al tratarse de un Mundial con tres países como sedes, algunos equipos deberán trasladarse de una nación a otra solamente para la fase de grupos, lo que trae aparejado una mayor demanda de energías y tiempo. De ahí que el equipo de Lionel Scaloni haya salido bien parado tras el sorteo realizado en Washinton DC, puesto que disputará todos sus partidos en territorio estadounidense y con poca distancia de traslado.

Y es que Argentina debutará contra Argelia en el Kansas City Stadium por el Grupo J, mientras que los otros dos compromisos contra Austria y Jordania se jugarán en el Dallas Stadium, lo que supone una diferencia de aproximadamente 800 kilómetros entre las dos ciudades. Sin dudas, esto favorecerá a los campeones del mundo, que al disminuir los desplazamientos también facilitarán el descanso y la recuperación entre partidos.

De ahí también la decisión de la AFA de hacer base en Kansas, con dos horas de viaje hasta Dallas. Según la información que circuló este martes por los principales medio deportivos, el plan sería hacer la concentración en Missouri durante toda la participación del conjunto nacional en la Copa del Mundo, especialmente porque Kansas será sede de los cuartos de final en la llave perteneciente al equipo que termine primero en el Grupo J.

Incluso pensando en las otras sedes de la fase eliminatoria, la elección de Kansas es ideal para la “Albiceleste”, que como mucho tendrá un desplazamiento de poco más de tres horas hasta Miami para los dieciseisavos de final. Y es que la llave del ganador del Grupo J pasa por los estadios de Miami, Atlanta, Kansas, Atlanta una vez más en semifinales y Nueva York, que será la sede de la final, mientras que Miami albergará el partido por el tercer puesto.

Así quedaron los grupos para el Mundial 2026.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026