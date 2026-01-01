Los 18 jugadores que Scaloni tiene confirmados para el Mundial 2026

Scaloni utilizaría gran cantidad de jugadores que llevó a Qatar 2022

A falta de algunos meses para que el Mundial 2026 se quede con toda la atención de los hinchas en varias partes del mundo, se deslizó que Lionel Scaloni tendría un borrador en el que figuran 18 nombres que formarían parte de su borrador de convocados a la Selección Argentina. Los demás jugadores que fueron probados en las Eliminatorias Sudamericanas deberán pelear por uno de los ocho cupos disponibles.

De acuerdo con la reglamentación de la FIFA, las selecciones clasificadas deben confeccionar listas con 26 nombres, que incluye a los arqueros. El proceso de selección no acepta errores ya que una equivocación puede reflejarse luego en vacíos en el campo de juego.

Messi y De Paul son figuras fijas en la lista de Argentina para el Mundial.

Según estimación del portal Bolavip, Lionel Scaloni llamará a disputar al Mundial a los siguientes jugadores: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Leonardo Balerdi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Leandro Paredes, Lionel Messi, Nicolás González, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. De esta lista, sorprenden las presencias del hijo del "Cholo" y se debe sumar al exjugador de Boca que se desempeña en el Olympique de Marsella de Francia.

A los mencionados es necesario agregarle ocho jugadores que en los meses previos al Mundial van a tener que demostrar condiciones para ganarse un puesto. Esto aplica para nombres como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Paulo Dybala, Aníbal Moreno, Exequiel Palacios, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Equi Fernández, Alan Varela, Nico Paz, Giovani Lo Celso, Matías Soulé y Alejandro Garnacho. Es importante recordar que Ángel Di María no será convocado porque decidió retirarse de la Selección Argentina por decisión propia y afrontar el final de su carrera en Rosario Central.

No es ninguna casualidad que el "Diablito" Echeverri haya presionado para romper su préstamo en el Bayer Leverkusen ante la falta de minutos y que pujara para tener un regreso a River al menos por seis meses. No obstante, el Manchester City considera que es mejor que continúe en Europa y lo dará a préstamo al Girona de España. Un club que forma parte de su conglomerado deportivo.

¿Otamendi cambia de equipo antes del Mundial?

Desde hace unos días, se comenzó rumorear la posibilidad de que Nicolás Otamendi cambie de equipo en el vigente mercado de pases. Se debe a que el Barcelona de España está en la búsqueda de un central de experiencia para afrontar la primera parte de 2026. Uno de los apuntados es el argentino al que le habrían asegurado cierta cantidad de partidos con el fin de llegar con rodaje al Mundial.

Sin embargo, los medios de Portugal sostienen que Rui Costa, presidente del Benfica, va a avanzar con una nueva propuesta de renovación de contrato y que el mismo culmine en junio de 2027. Lo consideran ídolo, además de ser el único en condiciones de llevar la cinta de capitán en el brazo. De confirmarse, esto descartaría su paso al fútbol español y también la chance de verlo con la camiseta de River. Un club del cual es hincha confeso y en el que cada tanto se menciona como posible refuerzo para elevar la jerarquía de la defensa.