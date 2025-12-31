El DT disfruta de sus vacaciones en Rosario.

Desde que la pared se rompió en la Copa América 2021, Lionel Scaloni no paró de cosechar títulos con la Selección Argentina, que le ganó la Finalissima a Italia, conquistó la Copa del Mundo de Qatar 2022 y defendió exitosamente la Copa América en 2024. Pro si fuera poco, la “Albiceleste” clasificó primera en las Eliminatorias Sudamericanas y marcó un importante logro al darle a Brasil su primera derrota como local en las clasificatorias.

Pero el fútbol no representa el límite para Scaloni, que este martes sorprendió en las redes sociales con un video en el que se lo ve competir en una carrera de karting durante sus vacaciones en Rosario. En un kartódromo, el entrenador de Argentina se anotó para competir en un torneo y no solamente tuvo una notable actuación, sino que volvió a consagrarse campeón, aunque claro que fue un certamen a nivel amateur.

Las imágenes fueron compartidas por el establecimiento Rosario Indoor Kart, que en su cuenta de Instagram publicó el video y una foto con Scaloni en lo alto del podio y con su trofeo por haber ganado la carrera. De hecho, el dueño del lugar, César Navarro, fue el encargado de recibir y atender al de Pujato, aunque quedó maravillado por la humildad que caracteriza al estratega del conjunto nacional.

“Cuando lo atendí, fue re humilde. Primero, llegó el hermano y él tardó en llegar, llegó más cerca de cuando estaban por correr. Llegó y corrió. Pero re humilde, se acercó, saludó con la sonrisa de siempre y te contestaba todas las preguntas que le hacías”, afirmó Navarro en una entrevista con Salomón Pineda para Infobae. No obstante, una de las dudas que no resolvió el dueño es si esa era la primera vez de Lionel en los karts.

“De eso no me dijo nada. Pero lo llevaba bien, se notaba que tenía habilidad, porque los radios de giro que hacía... Hay una maniobra que se ve en el video, que es la típica tijera del automovilismo, que te abrís antes de doblar y después le metes el auto por adentro en la salida de la curva y ahí lo pasás. Y la hizo espectacular”, destacó Navarro con respecto a la jugada que hizo Scaloni para recuperar el liderato que había perdido en la largada.

Scaloni se quedó con el trofeo de campeón.

La anécdota de la premiación de Scaloni

Tras ganar el minitorneo realizado en el kartódromo, Lionel Scaloni recibió el trofeo de campeón a manos de Navarro, que relató la anécdota que muestra el hambre de gloria que tiene el DT de la Selección: “Cuando corren dos carreras, nosotros le damos un trofeo pequeño y un papel donde figuran todos los tiempos, las carreras, todo. Terminan de correr, él está saliendo y le digo: ‘¿Este también te lo vas a llevar, es chiquito para vos?’. ‘Sí, todo, todo quiero. Grande, chiquito, quiero ganar todo’, me dijo”.