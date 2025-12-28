Atenta la Selección Argentina: victoria clave de un rival directo en el Mundial 2026

Atento Argentina: un rival en el Mundial 2026 volvió a ganar y atraviesa su mejor momento.

Un rival directo de la Selección Argentina en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ganó este domingo y ratificó su gran presente, lo que despierta la atención del entrenador Lionel Scaloni y sus dirigidos. Argelia, combinado que conformará el Grupo J y contra el que la 'Albiceleste' debutará en la cita mundialista venció por 1 a 0 a Burkina Faso en la segunda fecha de la Copa Africana de Naciones. Con este resultado, se aseguró el liderazgo de su zona y extendió a 17 encuentros su invicto sin derrotas en tiempo regular.

El conjunto dirigido técnicamente por el nacido en Bosnia Vladimir Petković se impuso por la mínima con un gol de su capitán y figura Riyad Mahrez de penal a los 23 minutos del primer tiempo. Después de ponerse en ventaja, los argelinos dominaron las acciones con la tranquilidad de que ese marcador les daba la clasificación a la fase eliminatoria: en esa próxima instancia se medirán ante el escolta del Grupo D, que saldrá entre República Democrática del Congo o Benín.

Argelia venció por la mínima a Burkina Faso y se metió en la fase eliminatoria de la Copa Africana de Naciones.

La Selección Argentina, atenta al gran presente de Argelia en la Copa Africana de Naciones

Si bien el foco principal del seleccionado nacional está en la Finalissima, duelo clave contra España el próximo 27 de marzo en Lusail (Qatar) para revalidar el título obtenido en 2022, Scaloni y su cuerpo técnico ya comienzan a analizar a los futuros rivales en el Mundial. A priori, Argelia se presenta como el máximo desafío que tendrá la 'Albiceleste' en la fase de grupos: cuenta con futbolistas de trayectoria en el fútbol europeo y varios de ellos (como Mahrez, Ismaël Bennacer o Ibrahim Maza) destacan por su talento en cuadros de la élite en las cinco ligas más importantes del continente.

El impresionante invicto de Argelia que alerta a la Selección Argentina

Este triunfo ante Burkina Faso y la victoria por 3 a 0 ante Sudán en el debut de la Copa Africana de Naciones se suman a las conseguidas en la Copa Árabe, certamen del cual quedó eliminada por penales a manos de Emiratos Árabes Unidos en la instancia de cuartos de final. En aquel cotejo igualaron 1 a 1, no se sacaron ventajas y no pudieron desde los doce pasos. También en el Campeonato Africano de Naciones llevado a cabo en agosto y ante Sudán quedó en el camino de la misma forma.

En cuanto a derrotas en tiempo reglamentario, la última fue el 10 de junio de este año contra Suecia en un encuentro que terminó 4 a 3. Anteriormente cayó en junio del 2024 contra Guinea por 2 a 1 en el marco de las Eliminatorias africanas para el Mundial 2026. De esta manera, se prepara con todo para lo que será su regreso a la cita más importante del fútbol después de 12 años donde le tocará enfrentar al campeón del mundo en el debut que tendrá lugar en Kansas el martes 16 de junio desde las 22 horas de nuestro país.

¿Cuándo juega la Selección Argentina en el Mundial 2026?

Martes 16 de junio vs. Argelia en Kansas a las 22 hs. Lunes 22 de junio vs. Austria en Dallas a las 14 hs. Sábado 27 de junio vs. Jordania en Dallas a las 23 hs.

Finalissima 2026: cuándo y dónde se juega la final entre Argentina y España

En la previa del Mundial 2026, la Argentina y España llegaron a un acuerdo para que la segunda edición de la Finlassima se pueda disputar. Se trata de una competencia que busca reunir en un escenario neutral al campeón de la Copa América contra su par de la Eurocopa. En esta oportunidad, se determinó que el duelo se llevará a cabo el viernes 27 de marzo en Qatar, en el Estadio Icónico de Lusail, donde se disputó la final del Mundial 2022.