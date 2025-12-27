A una figura de la Selección Argentina lo quiere el Barcelona: la postura de su DT para dejarlo ir

Un referente de la Selección Argentina está en la mira del Barcelona, pero su entrenador tomó una postura firme en la negociación.

Nicolás Otamendi vuelve a quedar en el centro de la escena del mercado europeo. El defensor de la Selección Argentina despertó el interés del Barcelona, que busca reforzar su defensa, pero en Benfica ya fijaron posición. Con José Mourinho como líder y voz principal, el club portugués avanza con una postura clara sobre el futuro de su capitán.

El futuro de Otamendi en Benfica tomó relevancia internacional en las últimas horas tras conocerse el interés concreto del Barcelona por sumar al defensor argentino. Según informó el diario portugués A Bola, el club catalán evalúa su incorporación como una de las alternativas para reforzar la zaga central en el próximo mercado de pases.

La información se potenció luego de que Mundo Deportivo señalara al campeón del mundo como uno de los tres nombres que analiza el Barcelona para cubrir una zona sensible del equipo. Junto al exjugador de Vélez aparecen Stefan de Vrij del Inter de Milán y el argentino Marcos Senesi, actualmente en Bournemouth, lo que confirma que el conjunto blaugrana busca experiencia y jerarquía inmediata.

La postura del Benfica ante el interés del Barcelona

Pese al interés desde España, el Benfica no tiene intenciones de facilitar la salida de uno de sus principales referentes y capitán del club. De acuerdo con el medio portugués, la institución considera a Otamendi una figura clave, no solo por su rendimiento deportivo sino también por su peso institucional dentro del vestuario.

El contrato del defensor finaliza al término de la temporada, un detalle que alimenta las versiones de mercado. Sin embargo, desde Lisboa aseguran que el escenario está lejos de ser sencillo para el Barcelona, ya que el club ya trabaja en una propuesta de renovación para extender el vínculo del capitán.

En este contexto, la palabra de Mourinho resulta determinante. El entrenador del conjunto lusitano fue claro y pidió expresamente que Otamendi continúe en el club más allá de la actual campaña. Según A Bola, el técnico portugués ya trasladó su postura a la dirigencia y solicitó que se avance cuanto antes con la renovación del contrato. “El entrenador y el presidente están alineados en la idea de ofrecerle la renovación a Nicolás Otamendi”, señaló el diario luso, subrayando que el tema se venía analizando incluso antes de que trascendiera el interés del Barcelona.

Liderazgo, experiencia y jerarquía

A lo largo de la temporada, Mourinho elogió en reiteradas ocasiones el liderazgo del defensor argentino. El 22 de septiembre, en la previa de un partido ante Rio Ave, el técnico destacó su trayectoria: “Es campeón del mundo y tiene una enorme experiencia”, afirmó, remarcando además la importancia de que el brazalete de capitán esté en manos de alguien que encarna ese rol dentro del grupo.

Días más tarde, antes de un encuentro por la Copa de la Liga frente a Tondela, el histórico DT volvió a destacar el profesionalismo de Otamendi, haciendo foco en su mentalidad competitiva y su estado físico. “Una cosa es la edad del documento y otra lo que se ve en la cancha. Nico es joven”, expresó el entrenador, en una frase que rápidamente tomó repercusión.

La influencia de Otamendi en el Benfica va más allá de los 90 minutos. A Bola contó también que, tras un partido reciente, su DT utilizó una acción puntual del defensor como ejemplo ante el plantel: en el minuto 95, recorrió más de 70 metros para cerrar una jugada defensiva, un gesto que el DT destacó como símbolo de compromiso y entrega.

Ese liderazgo fue reconocido también de manera institucional. El club homenajeó recientemente al argentino por haber alcanzado los 250 partidos con la camiseta del Benfica, un número que refuerza su condición de referente indiscutido.

Rui Costa y el respaldo institucional

El respaldo a la continuidad del zaguero también fue expresado públicamente por Rui Costa. Durante una actividad oficial en Estados Unidos, el presidente del Benfica manifestó su deseo de “retener a Otamendi al menos una temporada más”. Antes de las elecciones del club, Costa lo definió como “un profesional ejemplar, que prefiere dejar todo en la cancha antes que perder un partido”, subrayando el valor simbólico y deportivo que representa para la institución portuguesa.

Por otro lado, el contexto personal del jugador también juega a favor de su continuidad. Otamendi y su familia están plenamente adaptados a la vida en Portugal, un aspecto que influyó en su permanencia y que podría resultar determinante en una eventual renovación hasta 2026. El defensor mantiene como objetivo competir al máximo nivel y llegar en plenitud al próximo Mundial con la Selección Argentina.

Si bien aún no definió qué hará después de ese torneo, la continuidad en Benfica aparece como una opción concreta, sin descartar que analice propuestas importantes.