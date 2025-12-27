El impensado revés que sufrió el Dibu Martínez en la Selección Argentina y el Aston Villa

Golpazo para el Dibu Martínez en la Selección Argentina y el Aston Villa

Emiliano "Dibu" Martínez fue noticia en las últimas horas en la previa de un partido importante para el Aston Villa en la pelea por la Premier League de Inglaterra. El arquero campeón de todo con la Selección Argentina de Lionel Scaloni sufrió un duro golpazo antes del cruce contra el Chelsea, por la fecha 18 del torneo inglés y la noticia no tardó en trascender. De hecho, quedó lejos de ser el mejor del mundo como ocurrió años anteriores y su puesto sorprendió a los fanáticos.

La IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, por su siglas en inglés) publicó su ranking actual de los arqueros a nivel global y el marplatense no faltó en el Top 10. Sin embargo, no ingresó al podio que conformaron: Gianluigi Donnarumma (PSG), Thibaut Courtois (Real Madrid) y Yann Sommer (Inter de Milán), considerados los más destacados del año 2025.

Más allá de esto, Martínez sigue siendo una pieza clave para el elenco dirigido por Unai Emery, como también a nivel nacional más allá de su lugar en la clasificación final de la histórica y reconocida entidad.

Golpazo para el Dibu Martínez en la Selección Argentina y el Aston Villa

El arquero de la Selección Argentina quedó en el séptimo puesto (7°) del ránking publicado detrás de los mencionados, pero también de otras figuras importantes que también tuvieron un año positivo. Es el caso de Manuel Neuer (Bayern Munich), David Raya (Arsenal) y Alisson Becker (Liverpool), quienes fueron protagonistas en sus respectivos clubes. Por su parte, el "Dibu" no levantó trofeos pero tendrá la inmejorable oportunidad de hacerlo con la "Albiceleste" en el Mundial 2026.

Justamente, los logros obtenidos con el seleccionado como la Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024, la Finalísima 2022 y la Copa del Mundo en Qatar 2022 lo posicionaron como el mejor en su momento. Aunque esta temporada no pudo ser campeón, se mantiene firme en el arco del Aston Villa con una buena estadística de goles recibidos mientras dan pelea en las primeras posiciones de la Premier League.

Emiliano "Dibu" Martínez cayó al séptimo puesto en el ranking de arqueros a nivel mundial

A qué hora juega el Aston Villa del Dibu Martínez ante el Chelsea de Enzo Fernández por Premier League: hora, TV y cómo verlo online

El cruce entre los "Villanos" y los "Blues", por la fecha 18 de la Premier League, tendrá lugar en Stamford Bridge este sábado 27 de diciembre desde las 14.30 (hora argentina) con el arbitraje de Stuart Attwell.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium. Cabe destacar que si Aston Villa triunfa en condición de visitante, se mantendrá en la pelea por el campeonato con el Arsenal y el Manchester City.

Los números del Dibu Martínez en su carrera