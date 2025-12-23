La señal que aleja a Dibu Martínez de Aston Villa: el arquero que busca el club inglés

Aston Villa avanza por un arquero de elite mundial y crecen las dudas sobre el futuro de Emiliano Dibu Martínez, figura de la Selección Argentina.

Una decisión de mercado encendió las alarmas alrededor de Emiliano "Dibu" Martínez. En la antesala del Mundial 2026, Aston Villa comenzó a moverse para incorporar a un arquero de primer nivel con un salario millonario, una señal que reaviva los rumores sobre la posible salida del campeón del mundo. El nombre apuntado es Marc-André Ter Stegen, actualmente relegado en Barcelona.

El mercado de pases del invierno europeo aparece como un momento decisivo para varios protagonistas de cara a la Copa del Mundo que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Entre ellos, uno de los focos principales está puesto en la situación del "Dibu", figura indiscutida del Aston Villa en las últimas temporadas pero que, desde hace varios meses, se especula con la chance de una salida de allí.

En las últimas semanas, comenzaron a surgir señales según la prensa española que ponen en duda su continuidad en el club inglés. La más contundente: el interés firme del conjunto de Birminghamn por Ter Stegen, arquero de jerarquía mundial y que tiene un salario neto de 8 millones de euros anuales hasta junio del 2028 con Barcelona. Aunque por el momento no hay negociaciones entre clubes, el portero ya tiene conocimiento del deseo del club inglés.

Ter Stegen perdió terreno en Barcelona y busca una salida

La situación del alemán en el Barcelona cambió drásticamente. El arquero alemán dejó de ser la primera opción tras la llegada de Hansi Flick, quien hoy tiene como titular a Joan García y además cuenta con Wojciech Szczesny dentro del plantel.

Con el objetivo claro de mantenerse en la consideración de Julian Nagelsmann para el Mundial, Ter Stegen entiende que necesita continuidad inmediata. Luego de estar seis meses fuera de las canchas por lesión, reapareció recientemente en la Copa del Rey, pero el mensaje desde el club fue claro: ya no es el dueño del arco blaugrana.

En ese contexto, Aston Villa aparece como uno de los destinos más concretos para el alemán, que a sus 33 años busca un proyecto competitivo y protagonismo inmediato.

Aston Villa acelera y crece la incertidumbre sobre Martínez

Según la prensa española, el conjunto dirigido por Unai Emery es el club que más decidido está en la carrera por Ter Stegen. El dato no es menor: Aston Villa se encuentra en el podio de la Premier League, compite en torneos internacionales y está dispuesto a realizar una fuerte inversión salarial.

Este movimiento inevitablemente abre interrogantes sobre el futuro de Martínez, quien hace apenas seis meses estuvo muy cerca de dejar el club. Aquella noche, tras el último partido de la temporada, el marplatense se despidió del público entre lágrimas, un gesto que fue interpretado como una posible despedida, pero finalmente no sucedió lo que todos imaginaban.

El antecedente frustrado con Manchester United

El debate sobre la continuidad del arquero argentino no es nuevo. Durante el último mercado, Manchester United avanzó seriamente por su fichaje. El ex arquero de Arsenal y su entorno estaban convencidos de que la operación podía concretarse.

El "Dibu" mantuvo conversaciones con Lisandro Martínez para interiorizarse sobre el club y también dialogó directamente con el entrenador Ruben Amorim. Según informó The Athletic, las referencias fueron excelentes, pero el pase no llegó a buen puerto por cuestiones económicas entre los clubes.

Cuando el "United" intentó incorporarlo a préstamo, la propuesta fue descartada de plano. El salario del campeón del mundo, con contrato vigente hasta mediados de 2029, era superior al de André Onana, y Aston Villa exigía más de 30 millones de libras para desprenderse de su arquero titular. Finalmente, el club de Old Trafford optó por fichar al belga Senne Lammens, cerrando definitivamente la puerta para el marplatense.