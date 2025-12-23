Una pieza clave de la Selección Argentina deja al equipo de Scaloni antes del Mundial 2026

Una pieza clave de la Selección Argentina se va antes del Mundial 2026 y seguirá su carrera en el exterior, tras un proceso exitoso de cinco años.

La Selección Argentina atraviesa un cambio silencioso pero significativo en su estructura de trabajo. A menos de seis meses para el inicio del Mundial 2026, Bernardo Romeo dejó su cargo como coordinador general de selecciones tras seis años en funciones. Su salida marca el cierre de una etapa clave en el proyecto que encabeza Lionel Scaloni, ya que el exdelantero fue una pieza central en el desarrollo y la organización de las divisiones juveniles de la AFA.

Según informó el periodista Esteban Edul en su cuenta de X (ex-Twitter), Romeo no forma más parte del departamento de scouting, cargo que en el que se desempeñaba desde enero de 2020. El exjugador, surgido en Estudiantes de La Plata, dejará su cargo para asumir una función similar en el exterior, aunque por el momento se desconocen los detalles.

La decisión se produce en un momento particular del ciclo, con el seleccionado consolidado en la elite mundial y con el horizonte puesto en el Mundial 2026. Aunque su tarea no estaba directamente ligada al día a día del equipo de Scaloni, su influencia dentro de la estructura fue profunda y sostenida, ya que Romeo tuvo que ver en los primeros informes de algunos futbolistas que luego terminaron siendo convocados a la Mayor.

Bernardo Romeo junto a "Chiqui" Tapia, firmando su contrato en 2020.

Romero tenía un rol clave en el armado de las Selecciones juveniles de Argentina

Durante su gestión, Romeo tuvo a su cargo la coordinación general de los Seleccionados Sub-15, Sub-17 y Sub-20. Su función abarcó no solo aspectos organizativos, sino también metodológicos y estratégicos, con el objetivo de fortalecer el proceso formativo de los futbolistas que alimentan a la Selección Argentina mayor.

El trabajo incluyó la articulación permanente con entrenadores de cada categoría, la planificación de competencias internacionales y el seguimiento de talentos tanto en el país como en el exterior, un punto clave en la evolución del modelo formativo de la AFA. Incluso, el rol de "Berni" fue determinante para captar a los denominados "europibes" diseminados en el "Viejo Continente".

Además, uno de los legados más relevantes de Romeo fue la creación y consolidación del Departamento de Scouting dentro de la estructura juvenil. Este espacio permitió profesionalizar la captación y el seguimiento de jóvenes promesas del fútbol argentino, con una mirada integral que excede el rendimiento inmediato.

El área se enfocó en detectar futbolistas con proyección internacional, optimizar informes técnicos y ampliar el radar hacia mercados no tradicionales, alineando el trabajo juvenil con las exigencias del fútbol moderno y con las necesidades futuras de la "Albiceleste".

Decisiones estratégicas y respaldo a los cuerpos técnicos

En los últimos años, Romeo también tuvo un rol activo en decisiones estratégicas de alto impacto. Entre ellas, el respaldo a la continuidad de cuerpos técnicos como el de Javier Mascherano en la Sub-20, incluso en contextos de resultados adversos en competiciones internacionales. Además, fue una de las voces encargadas de explicar públicamente los procesos de análisis y evaluación tras cada torneo juvenil, aportando transparencia y una mirada a largo plazo sobre el rendimiento de los equipos formativos.