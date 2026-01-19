Ubicaron a Mariana Brey en vivo y la dejaron sin palabras: “Tenés que...”

Mariana Brey fue humillada en pleno vivo.

Lo que empezó como un análisis judicial del caso de la abogada argentina que fue retenida por hacer gestos racistas en Brasil terminó en un fuerte contrapunto político al aire. En A la Barbarossa (Telefe), Mariana Brey quedó en el centro de la escena luego de ser cruzada por una compañera del panel.

Al tomar la palabra, Brey relativizó la gravedad del episodio en comparación con el contexto local. “A nosotros nos parece un montón porque acá no se cumplen las leyes. En otro lado del mundo, por hacer esta mueca que no le daríamos importancia, nos parece un montón que le quieran dar dos años de prisión”, sostuvo, marcando diferencias entre el accionar judicial brasileño y la realidad argentina.

La respuesta no tardó en llegar. Carla Czudnowsky, que forma parte del panel, fue directa y llevó la discusión a un plano político: “No, es porque tenemos un presidente que dice cosas terribles de las mujeres y las artistas. Tenés un presidente que hace bullying en las redes sociales y que tiene un ejército de trolls que sale a decir cosas peores y tremendas”, lanzó, y sumó un ejemplo concreto al mencionar episodios de acoso digital como el que involucró a Julia Mengolini.

Georgina Barbarossa le contestó a Mariana Brey

El señalamiento dejó a Brey incómoda, pero no en silencio. Czudnowsky respondió con firmeza y buscó equilibrar el intercambio: “Bueno, Mengolini también dijo barbaridades de él. Lo siento… Vos tenés que tener mucho cuidado en lo que mencionás y decís”, retrucó, generando un clima de tensión en el estudio. El cruce escaló cuando Georgina Barbarossa, conductora del ciclo, intervino para marcar un límite institucional: “Pero el presidente no puede tener ese léxico ni dirigirse de esa manera”. Lejos de retroceder, Brey cerró con una frase que sintetizó su postura: “Ningún ser humano”.