Mariana Brey justificó que la gente no pueda ir a "comer afuera" y la domaron en vivo en C5N: "Estás".

El debate sobre la situación económica del país encendió la pantalla de C5N y dejó una de las frases más controversiales de la semana. Durante la emisión de Duro de Domar, Mariana Brey analizó el ajuste actual y lanzó una teoría sobre los hábitos de consumo de los argentinos que generó un fuerte contrapunto en el estudio.

Mientras se discutía la pérdida de poder adquisitivo, la periodista intentó naturalizar el cambio de época argumentando que el nivel de vida previo era insostenible. "Tampoco era normal ir a comer afuera de lunes a lunes. Esa realidad no era verdad, era una mentira", dijo Brey.

Para la panelista, el alto consumo en restaurantes no era síntoma de bienestar, sino una distorsión provocada por la inflación y la falta de horizontes financieros. "Nadie puede ir a comer afuera de lunes a lunes. A la gente la guita le quemaba en el bolsillo porque sabía que no la podía invertir, no la podía gastar en otra cosa ni ahorrar", explicó.

Brey sostuvo que, aunque el presente es difícil, se trata de una transición: "Estamos en un proceso, no digo que esta sea la normalidad tampoco, pero creo que estamos camino a una economía más normal dentro de un país más normal".

La respuesta de Duggan

Al escuchar su razonamiento, el conductor Pablo Duggan no se quedó callado y la cruzó con una comparación letal, recordándole las célebres frases del exfuncionario macrista que cuestionaba que los empleados medios compraran celulares o viajaran. "Estás en la línea González Fraga", le disparó Duggan, marcando que su discurso culpabilizaba a la clase media por sus consumos básicos. Ante la chicana, Brey intentó defenderse con un escueto "no sé", pero insistió en que el proceso actual es el que "hay que atravesar".