Telefe sorprende: la periodista libertaria que llega a uno de sus principales programas

Periodista libertaria desembarca en Telefe.

De cara al estreno de Gran Hermano Generación Dorada, Telefe comienza a mover fichas y a definir el equipo que acompañará a Santiago del Moro en el estudio. La nueva edición del reality, que debutará en febrero, traerá no solo cambios en la dinámica del juego, sino también novedades fuertes en el panel, con una incorporación que ya genera debate antes de salir al aire.

En las últimas horas se conoció que el canal decidió sumar a una periodista identificada con el espacio libertario como analista fija del ciclo, una apuesta que no pasó desapercibida y que marca un giro llamativo en uno de los programas más vistos de la televisión argentina. La decisión sorprendió tanto por el perfil de la comunicadora como por el peso simbólico del reality dentro de la pantalla de Telefe.

¿Quién es la periodista libertaria que estará en Telefe?

Se trata de Mariana Brey, periodista que en los últimos años se posicionó públicamente con posturas cercanas al liberalismo y que suele generar fuertes cruces en los programas donde participa. Su llegada a Gran Hermano promete opiniones filosas y debates intensos, tanto dentro del estudio como en redes sociales.

Mariana Brey estará en Gran Hermano.

La primicia fue adelantada por Ángel de Brito, quien reveló que esta figura tendrá un rol estable dentro del panel y participará activamente del análisis del juego, las estrategias y las polémicas que surjan dentro de la casa más famosa del país.

Además de esta incorporación, ya está confirmado que el panel contará nuevamente con Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez, quienes repetirán su rol como analistas fijos tras haber formado parte de la edición anterior. A ellos se sumarán de manera rotativa Santiago “Tato” Algorta, ganador de Gran Hermano 2025, y Eugenia Ruiz, exparticipante del reality, que no estarán presentes todos los días.

Con esta combinación de panelistas históricos, exjugadores y una figura periodística con fuerte perfil ideológico, Telefe apuesta a renovar el debate alrededor de Gran Hermano y a potenciar la conversación pública que suele generar el programa. La llegada de Mariana Brey, en particular, anticipa una temporada donde el análisis no solo girará en torno al juego, sino también a lecturas más políticas y sociales del fenómeno.