La sorpresiva figura que suma Telefe para el panel de Gran Hermano Generación Dorada.

A menos de un mes para el regreso de Gran Hermano a la pantalla de Telefe, prevista para febrero, se terminaron de definir los nombres que acompañarán a Santiago del Moro en los debates nocturnos.

La gran sorpresa de esta temporada es la incorporación de una figura picante del periodismo de espectáculos: Mariana Brey. La primicia fue revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV). Según detalló el conductor, Brey dejará de ser solo espectadora para convertirse en una analista fija del ciclo, aportando su mirada filosa al juego.

Además del desembarco de Brey, De Brito confirmó quiénes serán los otros integrantes de la mesa. Los fanáticos pueden quedarse tranquilos porque la "vieja guardia" mantiene sus puestos: Laura Ubfal, Ceferino Reato, Gastón Trezeguet y Sol Pérez volverán a ser de la partida como panelistas estables.

Por otro lado, habrá espacio para la renovación con exjugadores. Santiago "Tato" Algorta, (ganador de Gran Hermano 2025, y Eugenia Ruiz se sumarán al staff, aunque en el caso de ellos tendrán un rol "rotativo", es decir, que no estarán presentes en todas las emisiones.

"La Nave" se tiñe de dorado

Mientras se terminan de firmar los contratos, Santiago del Moro comenzó a calentar la previa mostrando los avances en la escenografía. El conductor compartió imágenes de lo que llama "La Nave", el estudio renovado para esta edición. Haciendo honor al nombre "Generación Dorada", la producción decidió abandonar los clásicos tonos violetas y azules para pasar a una estética dominada por el color oro.