Marroquí Igamane sufre lesión de ligamentos y podría quedarse fuera del Mundial

Hamza Igamane de Lille en un partido de la UEFA Europa League ante Brann

‍El marroquí Hamza Igamane, delantero del Lille, sufrió una ‍lesión del ⁠ligamento cruzado anterior en la final de la Copa África contra Senegal, anunció el lunes el equipo de la Ligue 1, por lo que su participación en el Mundial ‌está en duda.

El jugador, ⁠de 23 años, ⁠estuvo en el banquillo en la final, que ganó Senegal ‍1-0, antes de entrar en la prórroga. Duró ⁠siete minutos antes ‌de marcharse lesionado, dejando al equipo de Walid Regragui con 10 hombres.

"Lamentablemente, las pruebas realizadas al jugador ‌han ‌confirmado una lesión grave. En efecto, Hamza Igamane ha sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de ​la rodilla derecha", indicó el Lille en un comunicado.

"Hamza no estará disponible durante varios meses", añadió el club.

La lesión se produce a cinco meses del ‍Mundial en el que Marruecos se enfrentará a Brasil, Escocia y Haití en el Grupo C.

Igamane, que llegó al Lille ​procedente del Rangers en la última temporada, ha marcado nueve ​goles en 21 partidos con el equipo francés en ⁠todas las competiciones.

Con información de Reuters