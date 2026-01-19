Continúa la conmoción por el estado de salud de Bastián, el nene de ocho años que resultó gravemente herido tras el choque de un UTV --en el que viajaba como pasajero- y una camioneta Volkswagen Amarok en la zona de La Frontera, en Pinamar. Hoy debió ser ingresado en el quirófano nuevamente para "evitar inflamaciones y que no suba la presión en la cabeza del nene", algo que fue realizado con éxito, según confirmó Matías Morla, abogado del padre.

"La operación fue exitosa", afirmó a la salida del Hospital de Mar del Plata. Sin embargo, el pequeño continúa internado aún con asistencia médica y bajo observación constante. Mientras tanto, la Justicia ordenó imputar por lesiones culposas al padre del niño, dada su imprudencia como adulto responsable al momento del accidente, algo que Morla calificó como "un disparate".

Ante los medios, el abogado defensor dijo que es una "locura que lo hayan imputado". Además, añadió que el hombre "no tiene ningún tipo de responsabilidad sobre lo sucedido".

Ahora bien, sí admitió que el padre de Bastián viajaba en el UTV sin cinturón de seguridad y que, antes del impacto, el nene iba a upa de él, pero atribuyó la responsabilidad del choque a la camioneta.

"No estoy diciendo que lo que hizo el padre esté bien, pero él fue a hacer un paseo a 20 km/h y, del otro lado, vino una camioneta con toda la furia", expresó el letrado. Y añadió sobre su defendido: "Está mal lo que hizo, pero de una falla administrativa a una culpa penal, la distancia es de 100 metros".

Choque del UTV y la camioneta en Pinamar: qué se sabe hasta el momento

Según planteó Morla, el UTV estaba dando una vuelta por los médanos en La Frontera a una velocidad normal y que, de un momento a otro, apareció la camioneta Amarok, conducida por Manuel Molinari, se dirigió furiosamente hacia donde estaban Bastián y su padre e impactó de frente contra el vehículo todo terreno.

Para probar el relato del padre de Bastián será fundamental la declaración de los testigos que presenciaron el hecho. En este sentido, Morla aseguró que van a sumar los testimonios de estas personas, ya que aún no estaban en el expediente de la causa.

Por otro lado, el reconocido abogado también sostuvo que averiguarán más información de Molinari y el eje está puesto en saber si tiene antecedentes penales.