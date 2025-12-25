Argentina venció a Francia por penales en Qatar.

El jueves pasado se cumplieron tres años desde la definición del Mundial de Qatar 2022, reconocida como la mejor final en la historia de la Copa del Mundo de la FIFA. Aquel 18 de diciembre, la Selección Argentina se enfrentó a Francia, campeona defensora de Rusia 2018, y el encuentro se definió desde los doce pasos después de un 3-3 al término del tiempo extra, en un partido que tuvo de todo y que culminó con la consagración del equipo de Lionel Scaloni.

Con Dibu Martínez como figura en los penales, la “Albiceleste” alcanzó su tercera estrella después de la ejecución de Gonzalo Montiel y lo que siguió fue una ola de festejos, tanto en Argentina como en diferentes rincones del mundo. Pero si hubo un lugar donde no quedaron contentos con el resultado fue en Francia, donde no cayeron bien los festejos del conjunto nacional que se hicieron virales en las redes sociales con los cánticos contra los franceses.

Justamente de eso se agarró Djibril Cissé, quien participó como panelista en una transmisión que L’Equipe hizo por YouTube en conmemoración del tercer aniversario del Mundial de Qatar 2022. El exjugador, que representó al seleccionado galo en los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 y fue campeón de la Copa Confederaciones 2003, recordó el revuelo que se generó en aquella ocasión tras los videos de Enzo Fernández, que tuvo que pedir disculpas en el Chelsea por la “ofensa”.

“Después de ver estas imágenes, quedé, incluso, enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, comenzó el exdelantero, que tampoco dejó pasar la posibilidad de un posible cruce en el Mundial 2026. “Claramente, hoy son nuestro principal enemigo”, remarcó Cissé, que coincidió con los demás panelistas en el hambre de venganza reinante en “Les Bleus” para conseguir su tercera estrella justamente contra Argentina.

Con respecto a la situación de Enzo en el Chelsea, Cissé cuestionó la decisión de sus compañeros de haberlo perdonado, no solo porque el club tiene una serie de valores en contra del racismo y la discriminación, sino porque el cuadro londinense tenía franceses como Wesley Fofana y N’Golo Kanté en el plantel por ese entonces. “No entiendo cómo sus compañeros lo perdonaron”, remarcó el exfutbolista.

El emotivo festejo de Messi tras el penal de Montiel.

