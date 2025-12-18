Trump había recibido el Premio de la Paz de la FIFA.

Por primera vez en la historia de la Copa del Mundo habrá tres sedes de cara al Mundial 2026, que se desarrollará en México, Canadá y Estados Unidos, que concentrará la mayor parte de los encuentros del certamen. La consecuencia de esto es múltiple, puesto que habrá tres monedas en curso y distintos requisitos para el ingreso de turistas, aunque la mayor cantidad de trabas se encuentra en la nación estadounidense.

La administración de Donald Trump impuso la prohibición del ingreso de ciudadanos de determinados países por motivos de seguridad nacional, un listado que fue actualizado este martes desde la Casa Blanca. Con la nueva actualización, un total de 19 naciones tienen vetado el ingreso al territorio de los Estados Unidos, entre los cuales se encuentran dos países cuyas selecciones han clasificado al Mundial 2026.

Se trata de Haití e Irán, que competirán en los grupos C y G, respectivamente, con partidos que se desarrollarán en los Estados Unidos en su completitud, al menos en la primera fase de la Copa del Mundo. A estas dos selecciones se suma el caso de la República Democrática del Congo, cuyo seleccionado se encuentra en la Llave A de la repesca internacional, por lo que caería al Grupo K en caso de clasificar.

Para ganarse el paso al Mundial 2026, Congo debería vencer al ganador del cruce entre Nueva Caledonia y Jamaica el próximo 31 de marzo en Guadalajara. Ahora bien, el conjunto africano disputaría solo dos fechas de la fase de grupos en los Estados Unidos, concretamente los cruces ante Portugal en Houston y Uzbekistán en Atlanta, mientras que el encuentro restante sería contra Colombia en Guadalajara.

Por fuera de estos tres países, Trump también tiene una lista de naciones bajo un régimen de restricciones parciales, entre las que se encuentran Costa de Marfil y Senegal, también clasificados a la Copa del Mundo. Los marfileños estarán en el Grupo E, mientras que los senegaleses en el Grupo I. Para estos casos, el gobierno estadounidense cita altas tasas de sobreestadía de visas y problemas de cooperación para la repatriación de ciudadanos deportados.

La Copa del Mundo se jugará entre el 11 de junio y 19 de julio.

