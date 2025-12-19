Dos libros argentinos brillan en The New Yorker 2025

La literatura argentina volvió a posicionarse con fuerza en el escenario internacional tras la publicación del ranking anual de las mejores obras de 2025 por parte de la revista estadounidense The New Yorker. El medio difundió su selección de títulos que marcaron tendencia y generaron debate en el mundo literario, donde dos exponentes nacionales lograron un lugar privilegiado.

La lista reúne obras de distintos géneros y estilos, encabezada por títulos como A Marriage at Sea de Sophie Elmhirst, Audition de Katie Kitamura y el libro de no ficción A Truce That Is Not Peace de Miriam Toews, además de la colección de poemas Bread of Angels de Patti Smith. En medio de este panorama global, la literatura argentina se destaca con la inclusión de El buen mal de Samanta Schweblin y la emblemática historieta Mafalda de Quino.

Qué destacó The New Yorker sobre El buen mal y Mafalda

El buen mal reafirma a Samanta Schweblin como una de las narradoras más relevantes del momento. Según materiales promocionales, sus relatos construyen universos propios donde los personajes atraviesan situaciones inesperadas que oscilan entre el dolor, la culpa y la incertidumbre. Schweblin invita a los lectores a sumergirse en un juego literario en el que realidad e imaginación se entrelazan constantemente.

La crítica de The New Yorker resalta que "Con inédita perspicacia, Schweblin intuye el punto de quiebre de una voluntad, la intensidad premonitoria de un temblor y la lejanía que impone la ternura". Su obra combina la capacidad de contar historias profundas con un estilo que oscurece e ilumina la experiencia humana, destacándose en la escena literaria mundial.

Por otro lado, Mafalda, la icónica historieta creada por Quino, también figura en la selección. La traducción al inglés realizada por Frank Wynne permitió que esta obra alcance nuevos públicos y reafirme su vigencia casi seis décadas después de su creación. La publicación destaca que Mafalda sigue siendo un símbolo del pensamiento crítico y la reflexión social, un legado cultural fundamental de Argentina.

Estos reconocimientos reflejan la vitalidad y la proyección internacional de la literatura argentina. Tanto autores contemporáneos como clásicos mantienen su presencia en los principales circuitos editoriales, generando un diálogo enriquecedor entre el pasado y el presente.

Según la crítica internacional, las obras argentinas sobresalen por abordar temáticas complejas con lenguajes innovadores y propuestas narrativas singulares. La inclusión en la lista de The New Yorker, que reúne autores de todo el mundo, refleja la diversidad y el dinamismo de la escena literaria actual.

Schweblin es reconocida por su narrativa que oscila entre el dolor y lo extraño.

Además, este tipo de reconocimientos impacta directamente en la circulación y las ventas de los libros seleccionados, facilitando su traducción a otros idiomas y ampliando su alcance. Expertos en cultura señalan que el interés por la literatura argentina crece año a año en ferias y festivales internacionales.

Autores como Schweblin continúan consolidando sus carreras mientras exploran nuevas formas narrativas, renovando el cuento y la novela en español. A su vez, clásicos como Mafalda demuestran una perdurabilidad que trasciende fronteras y generaciones. Esta combinación de innovación, crítica y profundidad temática mantiene el atractivo global de las obras argentinas.