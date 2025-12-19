El desempleo bajó, pero gracias al crecimiento del empleo informal

El desempleo bajó en el tercer trimestre de 2025, ubicándose en el segundo menor registro de la era de Javier Milei. Sin embargo, hasta ahí llegan las buenas noticias, ya que un análisis en detalle permite ver que se debió casi exclusivamente a un fuerte crecimiento del empleo informal y cuentapropista.

En concreto, el Indec reveló que la desocupación promedio del tercer trimestre del año fue del 6,6%. Esta cifra supuso una baja en términos interanuales frente al 6,9% del tercer trimestre de 2024. También significó un importante descenso de un punto frente al 7,6% del segundo trimestre de 2025, aunque el dato puede estar sesgado por la estacionalidad.

La pregunta es cómo es que este dato positivo se produjo en meses en los que siguió cayendo fuertemente la actividad industrial, una de las principales generadoras de empleo, tal como mostró la baja del IPI manufacturero.

Esto se debe a que la mayoría del aumento del empleo ocurrió en puestos de trabajo informales. En ese sentido, la tasa de informalidad creció al 43,3% de la población ocupada, un aumento de 0,7 puntos porcentuales frente al mismo período de 2024, lo que equivale a 201.000 trabajadores informales más. Frente al segundo trimestre de 2025, en tanto, los informales son 138.000 más (una suba de 0,1 puntos).

Del mismo modo, los trabajadores "no asalariados" contabilizados por el Indec aumentaron del 27,6 al 28,1% de la población ocupada, una suba de más de 100.000 personas. Para peor, los cuentapropistas no solo siguen siendo la gran mayoría de los no asalariados, sino que son cada vez más, ya que pasaron del 86% al 87,2% de este colectivo.

"En el último año el INDEC dio cuenta de un aumento de 238.000 ocupados. Casi el 85% fueron trabajadores informales (201.000). No hace falta ser brillante para darse cuenta que el desempleo no sube porque los trabajadores salen a hacer lo que sea en el mercado", lo resumió Luis Campos, investigador especialista en mercado de trabajo del IEF de la CTA Autónoma, en un posteo en X.

Campos advirtió también que "el empleo por cuenta propia (y dentro de esta categoría quienes no realizan aportes) sigue siendo la categoría ocupacional más dinámica. En el último año pasó del 23,3% al 24,5% del total, el valor más alto de la historia reciente".

Y concluyó que en tiempos modernos, cuando la posibilidad de trabajar por cuenta propia es más fácil que nunca gracias a las plataformas y el mundo digital, "todo indica que no vamos camino a ver tasas de desocupación muy elevadas". "El mercado ajusta por calidad, no por cantidad. Como señaló una especialista en el tema hace un rato: la tasa de desocupación es un indicador 'antiguo' frente a la 'modernidad' laboral", explicó.

En definitiva, Milei apura su reforma laboral con el argumento de que es necesaria para incrementar el empleo formal, pero los datos de estos últimos dos años evidencian que la informalidad creció con el propio Gobierno, fruto de que cada vez más gente necesita de ingresos complementarios frente al aumento del costo de vida.

La destrucción neta de empleos formales en la era Milei

Más allá de este crecimiento del empleo en el tercer trimestre, que también incluye a los puestos formales, lo cierto es que en la era Milei el saldo sigue siendo de destrucción del trabajo registrado.

Los datos oficiales del SIPA y el Indec, analizados en un reciente informe del CEPA, evidencian que a septiembre de 2025 había 515.000 puestos de trabajo registrados menos que en noviembre de 2023, cuando el desempleo era del 5,7%. Dentro de ellos, hay 154.000 puestos menos de asalariados formales en el sector privado.

En este sentido, la falta de mejores oportunidades en el mercado formal también se debe a que los sectores de calidad que más crecieron durante el actual gobierno son de mano de obra poco intensiva.

Por ejemplo, en energía la extracción de petróleo y de gas no convencionales, mayoritarios en Vaca Muerta, requieren de menos operarios que la extracción de hidrocarburos tradicionales. La minería, por su parte, no solo requiere de pocos empleados en su versión metalifera. Además, la no metalífera (producción de arena, teso mármol, etc.), que sí suele necesitar de una mayor cantidad de trabajadores, se encuentra en mínimos históricos por la muy lenta recuperación de la construcción

Precisamente, los tres sectores más importantes en materia de empleo para el país siguen en crisis. Así, el 18% de los desocupados salió del rubro de la construcción, menos que el 20% del trimestre previo pero aun bastante por encima del 14% del último trimestre pre Milei, cuando todavia estaba activada la obra pública.

La situación del comercio es más preocupante, ya que el 20,3% de los desempleados surgieron de este rubro, frente al 16,7% del trimestre previo y el 18,9% de hace un año, en un indicador de cuán planchadas están la mayoría de las ramas del consumo.

Lo mismo ocurre en la industria manufacturera, ya que en el tercer trimestre surgieron de este rubro el 11,6% de los desempleados, frente a solo el 7% del trimestre previo y el 10,7% de hace un año.