Desempleo

Pese a más de 200.000 despidos formales, el INDEC informó que el desempleo disminuye

En el tercer trimestre del año se registró un millón de personas sin empleo, lo que implica un 6,6% de la población económica activa. 

18 de diciembre, 2025 | 16.31

En el tercer trimestre del año, la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población– se ubicó en 45,4%, mientras que la tasa de desocupación  –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA– se ubicó en 6,6% (sumó 0,3 puntos interanuales), lo que representa a un millón de personas sin ocupación. 

La tasa de subocupación resultó del 10,9% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 11,3% de la PEA. Consecuentemente, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 28,7% de la PEA.

Al observar las poblaciones específicas, dentro del universo de 14 años y más, desagregada por sexo, la tasa de actividad para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres fue de 52,6%. A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (49,5%), Pampeana (49,8%) y Cuyo (47,6%). Por otra parte, la que presentó la menor tasa de actividad fue Noreste (43,6%).

Si consideramos el tamaño de los aglomerados, en los de 500.000 y más habitantes, la tasa de actividad (49,5%) fue superior a la de menos de 500.000 habitantes (44,7%). La tasa de informalidad fue de 43,3%. El 71,9% de los ocupados son asalariados. De ellos, el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio, es decir, son informales.

Dentro de los asalariados informales, el 13,9% realiza aportes propios. Por otra parte, el 24,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,2% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.

Entre los asalariados ocupados, el 4,1% utilizó sus propias maquinarias/equipos para realizar su trabajo. Al mismo tiempo, del total de ocupados, el 8,2% trabajó desde la vivienda. Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,5%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que el 39,4% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).

"Al observar las poblaciones específicas para la población de 14 años y más, la tasa de desocupación fue de 7,4% para las mujeres y de 5,9% para los varones. Entre las regiones, las que mostraron la mayor tasa de desocupación fueron Pampeana y Gran Buenos Aires, con 7,5% y 6,8%, respectivamente. Al mismo tiempo, se destaca que las regiones con menor tasa de desocupación fueron Patagonia (5,0%) y Noroeste (4,7%)", detalla el INDEC.

