Correo Argentino incorpora 240 robots a su nuevo centro de clasificación en el conurbano

La puesta en marcha del nuevo centro robotizado de Correo Argentino forma parte de un plan integral de modernización y automatización que la empresa estatal proyecta completar en 2026, en un contexto de crecimiento del comercio electrónico y demanda de envíos eficientes. Esta tecnología, la primera de su tipo instalada por un operador postal en América Latina, permite optimizar la paquetería y triplicar la capacidad operativa de la compañía. Te contamos todo a continuación.

Cómo funciona el sistema robotizado

El nuevo sistema de clasificación, conocido como sorter, utiliza 240 robots autónomos distribuidos sobre una superficie de 1.180 metros cuadrados. Cada unidad trabaja con inteligencia artificial, sensores y algoritmos de direccionamiento, lo que permite clasificar hasta 9.000 paquetes por hora, aproximadamente el triple de la capacidad anterior del centro.

El proceso se basa en la identificación automática de cada paquete mediante lectores de códigos QR o de barras. A partir de esa información, los robots se coordinan para dirigir las piezas hacia diferentes salidas de clasificación que corresponden a destinos específicos dentro de la red postal.

El sistema incluye 13 puestos de inducción que alimentan continuamente el flujo de carga y 130 salidas de clasificación que optimizan tiempos y reducen la probabilidad de errores en el direccionamiento de los envíos.

Qué cambia para la logística postal

Esta modernización representa un salto en eficiencia operativa para Correo Argentino. Hasta ahora, buena parte de la clasificación se realizaba con mayor intervención manual, lo que generaba cuellos de botella en picos de demanda, como los que se producen en fechas de alta actividad de comercio electrónico. Con la robotización, el tiempo de manipulación disminuye y se mejora la precisión del procesamiento de paquetes.

El centro está diseñado para manejar paquetes pequeños y medianos de hasta 5 kilos, que constituyen la mayoría del volumen que ingresa al sistema, tanto en envíos internos como internacionales.

El plan de automatización para 2026 y más allá

La inauguración de esta planta robotizada es solo el primer paso de un plan más amplio. Correo Argentino planea completar la automatización total de la planta de Monte Grande con la incorporación de un segundo sistema similar para paquetes de mayor volumen, así como tecnologías complementarias como seguimiento RFID en tiempo real, sistemas automáticos de facturación y vehículos guiados automatizados (AGV) para mover contenedores.

Este enfoque busca no solo responder a los desafíos actuales de la paquetería, sino también posicionar al servicio postal estatal en un nivel competitivo frente a operadores logísticos privados nacionales e internacionales.

Contexto financiero y transformación institucional

El avance tecnológico se da en un momento en que Correo Argentino atraviesa un proceso de reordenamiento financiero y operativo. Tras revertir un déficit significativo, la empresa alcanzó un superávit y contribuyó económicamente al Tesoro nacional, algo que desde sus autoridades destacaron como un indicador del rumbo de modernización que atraviesa la compañía.

La introducción de robots en la clasificación de paquetes no solo acelera la operación, sino que también reduce la dependencia de procesos manuales, lo que, según expertos del sector, suele traducirse en menores errores, menos reclamos y una mayor predictibilidad en tiempos de entrega, factores clave en la logística del comercio electrónico moderno.