Llega a Argentina la marca líder en robots limpiapiletas inalámbricos

Hay un crecimiento del mercado de dispositivos inteligentes para el hogar.

Con la llegada del calor y la temporada de pileta, el mantenimiento de las piscinas vuelve a ser protagonista en los hogares argentinos. En este contexto, Aiper, la marca estadounidense líder mundial en robots limpiafondos inalámbricos, desembarca oficialmente en Argentina de la mano de Latamly, una empresa cordobesa enfocada en acercar tecnología de calidad a precios accesibles.

El arribo de Aiper responde al crecimiento del mercado de dispositivos inteligentes para el hogar, impulsado por la búsqueda de soluciones que ahorren tiempo y esfuerzo. Reconocida como la número uno en limpieza de piscinas en Estados Unidos, la compañía promete revolucionar el cuidado del agua en el país con equipos automáticos, eficientes y fáciles de usar.

Los modelos destacados de Aiper que llegan al país

Entre los modelos destacados que llegan al país se encuentran tres equipos diseñados para diferentes necesidades y tamaños de pileta:

Scuba S1: limpia fondo, paredes y línea de flotación en piscinas de hasta 150 m². Incluye motor sin escobillas, cepillo dinámico de silicona y tecnología WavePath 2.0, que optimiza las rutas de limpieza. Ofrece cuatro modos de uso y una autonomía de hasta 150 minutos.

X1 : pensado para una limpieza profunda, combina una potente succión de 6600 GPH con un filtro MicroMesh de 3 μm capaz de retener las partículas más finas. Se controla por app o control remoto y cuenta con sensores ultrasónicos que adaptan el recorrido según la forma de la piscina.

X1 Pro Max: el modelo más completo, con nueve motores brushless, navegación inteligente OmniSense Pro 2.0 y hasta 10 horas de autonomía. Ofrece limpieza integral (fondo, paredes, línea de agua y superficie) y control total desde el celular.

La línea completa ya está disponible en Mercado Libre y Shipin.ar

“Cada vez más personas buscan herramientas que simplifiquen las tareas del hogar sin perder eficacia. Nuestros robots de piscina llevan la automatización al siguiente nivel”, explicó Fernando Avedano, Category Leader de Aiper en Argentina y Chile.

La línea completa de Aiper ya está disponible en Mercado Libre y Shipin.ar, con envíos a todo el país y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Con su llegada, la marca apuesta a transformar la rutina del mantenimiento de piscinas en Argentina y consolidar la tendencia hacia hogares más automatizados y sostenibles.