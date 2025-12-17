Los Rollings Stones no saldrán de gira en 2026.

Los fanáticos de los Rolling Stones recibieron una noticia que no esperaban: las fechas de la posible gira europea en 2026 fueron descartadas por completo. Aunque no se había anunciado nada formalmente, la banda tenía planeados shows en grandes escenarios como el Estadio Olímpico de Berlín, Lisboa, Róterdam y Múnich.

La decisión de cancelar la gira habría sido tomada por Keith Richards. Pese a que no presenta problemas de salud, el histórico guitarrista no tiene ganas de salir de gira por motivos que no se hicieron públicos.

Este revés se suma a la cancelación de una gira europea prevista para 2025, que fue suspendida apenas días antes de su anuncio oficial, a pesar de que ya se había filtrado un itinerario detallado.

Sin embargo, esto no significa que la banda haya dejado de existir. Por el contrario, el futuro de los Rolling Stones está abierto a varias posibilidades. Una de ellas es que se enfoquen completamente en crear música nueva. Actualmente, trabajan con el productor Andrew Watt en un álbum que sucederá a Hackney Diamonds (2023), con lanzamiento previsto para 2026.

Recitales de Los Rolling Stones: las alternativas que se barajan

Otra alternativa que se baraja es que los Rolling Stones hagan una residencia en el innovador Sphere de Las Vegas. Esta propuesta permitiría a Richards permanecer en un solo lugar, disfrutando de descansos entre presentaciones, sin la exigencia de viajar constantemente.

Una residencia en Sphere sería un evento cultural de gran magnitud y atraerá seguidores de todo el mundo, incluso pagando precios elevados por las entradas. Sin embargo, el modelo de negocio de Sphere se basa en conciertos consecutivos, lo que no se adapta a la necesidad de descanso de la banda, que suele dejar al menos cuatro días entre shows.

Además, el estilo visual de los Stones no está orientado a la espectacularidad que requiere un espacio como Sphere, lo que podría complicar la experiencia.

Otra opción que se menciona es que los Rolling Stones tomen el lugar dejado por Billy Joel en su residencia mensual en el Madison Square Garden, un formato que funcionó fuera de Las Vegas. Esto facilitaría la logística para Keith Richards, que vive en Connecticut, y le permitiría evitar viajes y estadías fuera de casa.

No obstante, un concierto mensual no encaja con el ritmo de trabajo de la banda, que necesita semanas de ensayos y varios shows para alcanzar su mejor nivel en vivo. Este formato podría limitar la calidad y la energía que caracteriza sus presentaciones.

Los rumores sobre la salud de Keith Richards

Aunque nunca se anunció oficialmente, el pianista de gira del grupo, Chuck Leavell, y un voero declararon recientemente a la prensa británica que la banda casi ha terminado un nuevo álbum —el segundo con el productor de 35 años, Andrew Watt— y que planeaban una gira por el Reino Unido y Europa.

Sin embargo, Richards, quien cumple 82 años el jueves, no puede comprometerse con los rigores de otra gira, según consignó The Sun. Las fechas en vivo de los últimos años demostraron que enfrentó desafíos debido a una larga lucha contra la artritis, que él mismo calificó de "benigna" y que, según él, lo ha obligado a cambiar su estilo de tocar.

Richards estuvo en gran forma durante una breve presentación de tres canciones en las Soho Sessions en Nueva York el mes pasado, sin embargo, esa es una propuesta muy diferente a una gira de varias semanas y por varios países.