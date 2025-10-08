Por qué los Rolling Stones fueron dueños 22 años de la canción más exitosa de Richard Ashcroft

El músico aclaró que nunca tuvo un conflicto personal con los Stones

Este martes Oasis confirmó que Richard Ashcroft será el encargado de abrir sus shows en el estadio de River Plate de noviembre. El exlíder de The Verve tiene más de 30 años de carrera, pero su pico de popularidad llegó con la canción “Bitter Sweet Symphony”, aunque por 22 años no pudo acceder a las regalías porque le pertenecían a los Rolling Stones.

Recién en 2023, los Rolling Stones finalmente reconocieron a Ashcroft como el legítimo autor del hit. Mick Jagger y Keith Richards cedieron los derechos que durante más de dos décadas habían retenido, en una disputa que comenzó con una maniobra del exmanager de la banda, Allen Klein.

En 2016, Ashcroft había expresado con ironía y molestia: “¡Yo escribí el hit más importante de Los Rolling Stones desde la maldita Brown Sugar! Me tocó a mí escribir su puto hit”. En esa entrevista, el cantante explicó que Klein, fallecido en 2009, se había apropiado de los derechos de la canción, quedándose con el cien por cien de las regalías.

La historia detrás del conflicto se remonta a la base musical de la canción. Ashcroft tomó un sample de una versión instrumental de “The Last Time”, un tema originalmente popularizado por los Rolling Stones, pero que, a su vez, estaba basado en una canción tradicional que The Staple Singers habían grabado años antes. “Tengo claro que esa canción comenzó con una banda llamada The Staple Singers... ¿Quién escribió esa canción, entonces? Jagger-Richards”, explicó Ashcroft, señalando la compleja cadena de influencias y derechos.

El cantante detalló que usó un fragmento orquestal de “The Last Time” para crear “Bitter Sweet Symphony”, añadiendo más de 110 pistas y una orquesta sinfónica, con una letra completamente diferente. Sin embargo, solo el sample que aparece con la batería fue motivo de la disputa. Ashcroft relató que, de repente, descubrió que no recibiría ni un centavo por derechos, pese a todo el trabajo artístico que había puesto en la canción.

En su momento, Ashcroft también se refirió con dureza a la herencia de Klein: “¿Quiere pasar el resto de su vida sabiendo que él, como su padre, se robaron mi canción? Deberá vivir con eso... no sé si tiene algún tipo de consciencia”.

Richard Ashcroft abrirá los shows de Oasis en River.

¿Qué dijo Richard Ashcroft tras recuperar los derechos de la canción?

La disputa parecía eterna, pero en septiembre de 2023 todo cambió. Según reportó la BBC y confirmó el propio Ashcroft al recibir el premio a toda su carrera en los prestigiosos Ivor Novello Awards, Mick Jagger y Keith Richards decidieron devolverle los créditos de autoría y los derechos de la canción. El cantante calificó el gesto como “verdaderamente amable y magnánimo por su parte”.

Además, el músico aclaró que nunca tuvo un conflicto personal con los Stones y destacó: “Ellos siempre han sido la más grande banda de rock n' roll del mundo”. Así, tras más de dos décadas, se cerró una de las disputas legales más emblemáticas de la historia del rock.