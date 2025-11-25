Buscan a una madre e hija desaparecidos en medio de una trama familiar: elevaron a la recompensa a $5 millones por la gravedad del caso

Buscan a una madre e hija en medio de una oscura trama familiar

El Ministerio de Seguridad Nacional resolvió incrementar las recompensas ofrecidas en el marco de la causa por la desaparición de Alicia Athenas Pichon Troszynski y la captura de su madre, Sofía Belén Troszynski. La decisión, fue confirmada a través de la Resolución 1299/2025, y responde a un pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 6, que solicitó elevar los montos debido al tiempo transcurrido sin resultados efectivos en la investigación.

Quiénes son la madre e hija desaparecidas

La historia se remonta a mayo de 2023, cuando Alicia Athenas, una niña de siete años con doble nacionalidad argentina y francesa, fue vista por última vez. Desde entonces, su paradero es desconocido. Según la investigación judicial, la menor habría sido retenida por su madre, Sofía Belén, fuera del ámbito de custodia de su padre, con el objetivo de impedir su restitución a la República Francesa. Ante esto, se emitió una alerta amarilla de Interpol y se dispuso la prohibición de salida del país, aunque hasta el momento no se logró dar con ella.

Por su parte, Sofía Belén Troszynski, de 38 años, con nacionalidad argentina y polaca, enfrenta una situación judicial aún más grave. En febrero de 2024 se dictó una orden de captura nacional e internacional en su contra, tras ser imputada por el delito de sustracción de menores. La acusación apunta que fue la mujer secuestró y ocultó a su hija Alicia.

Elevación de la recompensa

En un primer momento, el Ministerio de Seguridad había ofrecido una recompensa de un millón de pesos por cada una. Sin embargo, el monto fue elevado a cinco millones de pesos tanto para quienes aporten datos que permitan localizar a Alicia como para quienes brinden información que lleve a la detención de Sofía Belén.

Asimismo, la resolución instruye a las fuerzas federales y a la Dirección de Comunicación Institucional a difundir los afiches oficiales en medios de alcance nacional, reforzando la visibilidad del caso. Los carteles del Programa Nacional de Recompensas detallan la identidad de ambas y recuerdan que las denuncias pueden realizarse de manera anónima a través de la línea gratuita 134 o del correo electrónico denuncias@minseg.gob.ar.

Cómo aportar información

Línea gratuita: 134 del Programa Nacional de Recompensas.

Correo electrónico: denuncias@minseg.gob.ar

Las denuncias pueden realizarse de manera anónima.

Alicia Athenas Pichon Troszynski

Edad: 7 años (nació el 30 de enero de 2018)

Nacionalidad: argentina y francesa

Documentos: DNI Nº 51.712.304 y pasaporte francés Nº 18CE52953

Situación: se desconoce su paradero desde el 19 de mayo de 2023.

Según la causa judicial, habría sido retenida por su madre fuera del ámbito de custodia de su padre, con el objetivo de impedir su restitución a la República Francesa.

Recompensa vigente: $5.000.000 para quienes aporten datos útiles que permitan localizarla.

Sofía Belén Troszynski

Edad: 38 años (nació el 7 de noviembre de 1987)

Nacionalidad: argentina y polaca

Documentos: DNI Nº 33.391.229 y pasaporte polaco EK-0980939

Situación judicial: imputada por el delito de sustracción de menores.

Pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional desde el 29 de febrero de 2024.

Se encuentra acusada de sustraer y ocultar a su hija Alicia para impedir su restitución internacional.

Recompensa vigente: $5.000.000 para quienes aporten datos que permitan lograr su detención.

