La primera encuesta que midió a Dante Gebel y hay sorpresa con los resultados

CB Consultora Opinión Pública difundió su último informe nacional correspondiente a diciembre de 2025, en el que, además de evaluar la gestión de Javier Milei a dos años de gobierno, se incluyó por primera vez la figura del pastor y conferencista Dante Gebel como posible candidato presidencial para 2027. El religioso argentino es un referente evangelista reconocido en todo el mundo e influencer con una gran cantidad de audiencia ya que cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram.

El estudio, realizado entre el 9 y el 13 de diciembre con 1503 casos en todo el país, muestra un escenario de fuerte polarización respecto al gobierno nacional: 49,6% desaprueba mucho la gestión de Milei; 25,2% aprueba mucho; mientras que un 21,6% desaprueba algo y un 11,5% aprueba algo. La imagen del presidente también refleja contrastes: un 49,5% la considera muy buena o buena, frente a un 48,3% que la califica como mala o muy mala.

En el plano económico, la percepción de los hogares es mayormente negativa: 69% cree que su situación empeoró respecto al año pasado, aunque un 46,2% espera que mejore en 2026, mostrando expectativas divididas.

Proyecciones electorales 2027: cuánto mide Dante Gebel

La encuesta incluyó un escenario de intención de voto presidencial con nombres ya instalados y otros emergentes. Javier Milei lidera con 34,9%, seguido por Axel Kicillof con 23,5%. Más atrás aparecen Mauricio Macri (6,7%), Guillermo Moreno (5,1%), Juan Schiaretti (4,8%) y Myriam Bregman (2,9%).

La novedad fue la incorporación de Dante Gebel, quien alcanzó 1,8% de intención de voto en su primera medición. Aunque el porcentaje es bajo, su aparición en la grilla sorprendió por tratarse de una figura ajena a la política tradicional, conocida principalmente por su trayectoria en el ámbito religioso y comunicacional.

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico

Nacido en 1968 en la ciudad bonaerense Billinghurst, Gebel tomó el camino de la fe a temprana edad y se convirtió en un joven predicador. Saltó a la fama en los años '90 en Argentina, cuando organizaba los “Superclásicos de la Juventud”, eventos evangélicos que llegaron a llenar estadios como el de Vélez y River Plate.

En 2009 pasó a pastorear en la mítica Crystal Cathedral de California y en 2014 fundó la River Church que hoy es una de las iglesias hispanas más grandes de Estados Unidos.

Histriónico, motivador y gracioso, se ha parado al frente de programas de televisión como el Dante Night Show y hasta fue actor. Incluso en 2023 ganó el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en la gala celebrada en Miami. Actualmente, lidera el programa de televisión La Divina Noche.

Además, el argentino es un referente evangelista reconocido en todo el mundo. En redes sociales se postula como un influencer con una gran cantidad de audiencia: cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram.

