Primero fueron las versiones periodisticas y luego las declaraciones de distintos dirigentes: la potencial candidatura a presidente del pastor evangélico y conferencista vocacional Dante Gebel comenzó a tomar cuerpo. Quiénes son los sectores políticos que expresaron su respaldo y qué piensa él sobre la eventual postulación para la Casa Rosada.

El legislador porteño Eugenio Casielles, y el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, buscan convencer a Gebel para que de el salto a la política. Este lidera un gremio combativo, pero que se encuentra lejos de la cúpula de la CGT.

Casielles formó parte de la vieja guardia que rodeaba a Javier Milei, que, al igual que Gebel, se podría considerar un outsider, ya que provenía del sector privado y se vinculaba con la política de forma periférica como asesor económico. Tras el ascenso del hoy presidente, el legislador porteño fue excomulgado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

La lista de interesados en un Gebel candidato incluyen a Lucas Aparicio, ex precandidato a intendente de Malvinas Argentinas por Juntos por el Cambio y ex jefe de gabinete de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano; José Minaberrigaray (SETIA), Néstor Segovia (Metrodelegados), Mariano Vilar (SICONARA), Javier López (SEAMARA) y Pedro Villarreal (Unión nacional de Clubes de Barrio).

Los sectores sindicales que respaldán la candidatura de Gebel se nuclean en un espacio de corte peronista denominado Fuerza Argentina. Un integrante de esta fracción, el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, expresó sus reparos con la candidatura del pastor radicado en Miami.

"No juzgo a los compañeros, los quiero, los admiro y los entiendo, porque los políticos tradicionales no generan la expectativa que genera Dante. Entonces, prestemole atención a este fenómeno. Él es un tipo que dice que está cómodo, pero quiere aportar a discusión del país y me parece bien", sostuvo Mariotto en una entrevista con El Destape1070. Según el ex vicegobernador, no escucha definiciones políticas del pastor evangelista, "pero tampoco de nuestros cuadros".

¿Cuál es la intención del predicador radicado en Miami sobre las versiones que lo proyectan en la Casa Rosada? "No lo descarto", le dijo Gebel a Mario Pergolini cuando le preguntó en su programa si evaluaba ser candidato a presidente.

Quién es Dante Gebel, el pastor evangélico

Nacido en 1968 en la ciudad bonaerense Billinghurst, Gebel tomó el camino de la fe a temprana edad y se convirtió en un joven predicador. Saltó a la fama en los años '90 en Argentina, cuando organizaba los “Superclásicos de la Juventud”, eventos evangélicos que llegaron a llenar estadios como el de Vélez y River Plate.

En 2009 pasó a pastorear en la mítica Crystal Cathedral de California y en 2014 fundó la River Church que hoy es una de las iglesias hispanas más grandes de Estados Unidos.

Histriónico, motivador y gracioso se ha parado al frente programas de televisión como el Dante Night Show y hasta fue actor. Incluso en 2023 ganó el premio Martín Fierro como mejor presentador de televisión en la gala celebrada en Miami. Actualmente, lidera el programa de televisión La Divina Noche.

Además, el argentino es un referente evangelista reconocido en todo el mundo. En redes sociales se postula como un influencer con una gran cantidad de audiencia: cuenta con 2,3 millones de seguidores en Instagram.