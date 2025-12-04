Mientras resiste la reforma laboral de Milei, en la CGT piensan en un gobernador o el outsider Dante Gebel para 2027

La Confederación General del Trabajo (CGT) ganó protagonismo en las últimas semanas y será así en los próximos meses mientras se lleve adelante el debate la reforma laboral que el gobierno de Javier Milei ya tiene escrita y presentará la semana que viene. Mientras está dispuesta a aceptar cambios respecto de derechos individuales de los trabajadores, aceleró contactos con gobernadores de todos los colores para sumar apoyo y frenar todo lo que toque el derecho colectivo. Rumbo al 2027, en la mesa chica de la central obrera ven con ganas la formación de una liga de gobernadores desde donde emerja un candidato presidencial, aunque otro sector ya se inclina por un outsider como el pastor-influencer Dante Gebel.

Si fuera por la CGT, primero convendría discutir una reforma tributaria antes de avanzar con la laboral para que el foco pase por los impuestos y no por el trabajador en relación al “costo argentino”. Entendiendo que el Gobierno acelerará en el recorte de derechos laborales y aplacar la fuerza gremial, en conversaciones con referentes del peronismo y gobernadores dejan trascender que hay modificaciones que aceptarán para concentrarse en las nodales. Todas las que refieran a derechos individuales (vacaciones y jornada laboral, por ejemplo) no pondrán mayor oposición porque observan que en la práctica ya ocurren los cambios que trascienden. Mientras que no darán un paso atrás en tres temas que atacan el derecho colectivo: la limitación de la ultraactividad, la negociación por empresa en lugar de actividad y el financiamiento sindical.

Los secretarios generales de la CGT -Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo- recibieron a Sergio Massa en el sindicato de Sanidad para delinear la estrategia política y legislativa de las próximas semanas. Massa, que asistió junto a los diputados Germán Martínez y Guillermo Michel, les hizo saber que está de acuerdo con una reforma laboral y que lo hubiese hecho si ganaba la elección presidencial. Según reconstruyó El Destape, el planteo del tigrense en ese encuentro giró en torno a no partir de un rechazo automático de la reforma sino de discutir qué tipo de cambios se necesitan. Y puntualizó en tres ejes: la necesidad de debatir una reforma laboral moderna que no escape a la realidad de que la mitad de los trabajadores están en la informalidad, reconstruir el vínculo con los trabajadores ya que son los propios trabajadores los que no ven una representación en el peronismo ni en el sindicalismo; y atender al nuevo mundo del trabajo con el avance de la inteligencia artificial, la robótica y la automatización.

En la CGT hay malestar con los diputados de extracción sindical. No con todos, se salva Sergio Palazzo, titula de La Bancaria, a quien en la mesa chica resaltan y afirman que trabajan en sintonía. Mientras que las críticas y el trato despectivo es para con quienes muestran sintonía con Cristina Kirchner. Tal es el caso de Erique "Paco" Manrique (SMATA) a quien lo califican como un "disruptivo", mientras que de Hugo Yasky (CTA) dicen que es "un ente" y Vanesa Siley (SITRAJU) la acusan de "jugar solo para ella".

Los contactos de la CGT no se limitan al peronismo ya que entienden que hay una debilidad de ese espacio para frenar la agenda del Gobierno por la severa crisis de su conducción y la reciente pérdida de la primera minoría del bloque de diputados de Unión por la Patria, a cargo de Martínez. Por eso, ayer se reunieron con los gobernadores de Provincias Unidas, que tendrán el control de un bloque de 22 diputados por lo que serán los árbitros de todos los proyectos que lleguen al Congreso. Los líderes de la CGT fueron recibidos por Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Carlos Sadir (Jujuy) para analizar la reforma que aún no tiene un texto oficial. También estuvieron representantes de los principales sindicatos del país: Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Pablo Gabriel Pagez (SMATA) y Pablo Flores (AEFIP). De ese encuentro, los gremialistas se llevaron la posición de los mandatarios y hubo un acuerdo entre las partes de que la única forma de generar trabajo es con un plan de crecimiento económico.

“Al peronismo le falta territorialidad nacional y por ahora los gobernadores solo tienen poder en sus provincias. Es importante que se forme una liga de gobernadores porque desde esa gobernabilidad y capacidad de gestionar tiene que surgir el nuevo presidente”, analizó ante El Destape el secretario general de uno de los principales gremios. Lejos de agotar las posibilidades entre los peronistas, Tal es el desconcierto y rechazo que hay en la CGT a La Cámpora que hasta se abre el abanico de posibilidades a uno que en la última elección fue en alianza con La Libertad Avanza: Rogelio Frigerio. El perfil institucionalista y dialoguista del gobernador de Entre Ríos, el que recuerdan los sindicalistas de tiempo de Mauricio Macri en Casa Rosada, sumado al antikirchnerismo férreo que representa es lo que este experimientado gremialista puede ver con cierto interés en tiempos de crisis de liderazgos y frente a la ultraderecha que representa Milei. “Entre algo conocido como Milei y algo nuevo como Frigerio, prefiero ir a lo nuevo”, deslizó.

Todavía el 2027 es ciencia ficción aunque el vértigo de los tiempos que se viven hay sindicalistas que ya empiezan a promover nombres que van más allá de los instalados y que pertenecen a los partidos tradicionales. Es allí donde surge el de Dante Gebel. Se trata de un pastor-influencer nacido en la localidad bonaerense de Billinghurst que creció como predicador durante los '90 en Estados Unidos. Hoy lidera la megaiglesia River Church, en California, y llena estadios y teatros tanto en ese país como en Argentina y distintos puntos del continente. Con obras solidarias en Latinoamérica y África, lleva un mensaje de fe, motivacional y espiritual. Su cercanía con la gente desde un discurso anti-institucional y con un perfil de outisider que no predica con odio como Milei es lo que sedujo a dirigentes que buscan una alternativa a La Libertad Avanza y el kirchnerismo.

Eugenio Casielles, legislador porteño y otrora aliado de Milei, junto a Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y alejado de la mesa chica de la CGT, trabajan para convencerlo de ser candidato dentro de dos años basados en su cercanía con los más necesitados pero también en los valores que pregona.

En diálogo con El Destape, ambos destacaron que los mensajes de Gebel hacen mella en quienes lo escuchan. “Hay una acefalía de valores en la sociedad y hay gente que los está buscando. Tiene un compromiso patriótico y representa un destino que es estar con los más necesitados y donde hay que poner de pie al país y pensarlo de manera productiva porque sin desarrollar el mundo del empleo no se va a poder”, resaltó Casielles. “Tenemos vocación para generar las condiciones necesarias para que esto prospere. Dante es un divulgador de valores y principios desde la humildad que hoy no están presentes y que quedó evidenciado ayer en un Congreso que me da vergüenza por los legisladores que allí nos representan”, afirmó Brey.

Desde que empezaron a trabajar para seducir a Gebel, quien días atrás en una entrevista con Mario Pergolini confirmó que analiza ser candidato, surgieron llamados de varios funcionarios y legisladores ligados tanto al kirchnerismo como a los libertarios. Entre los nombres que mostraron interés detrás de Gebel aparecen José Minaberrigaray (SETIA), Néstor Segovia (Metrodelegados), Mariano Vilar (SICONARA), Javier López (SEAMARA), Pedro Villarreal (Unión nacional de Clubes de Barrio), Gabriel Mariotto y Lucas Aparicio (exsecretario de Trabajo con Cambiemos).