MasterChef Celebrity Argentina 2025 qué pasó ayer, quién subió al balcón y quiénes están en peligro en la gala de eliminación.

Este último martes 9 de diciembe continuó la octava semana de competición en MasterChef Celebrity Argentina 2025 con la gala de última chance. Nueve cocineros participaron del desafío de ayer, que tuvo como resultado no solo un salvado como es habitual, sino a dos de manera excepcional. Los otros siete, desde luego, estarán en riesgo de quedar eliminados en la noche de este miércoles.

¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Eugenia Tobal revela el último de los países que será parte del desafío de cocina fusión.

A su llegada a las estaciones, los jugadores del día (Andy Chango, "Momi" Giardina, Eugenia Tobal, Evangelina Anderson, Sofi Martínez, Ian Lucas, "La Reini", Julia Calvo y Miguel Ángel Rodríguez) tuvieron frente a ellos un papel con "millas" y otros con un número del 1 al 9, mientras que al lado de Wanda había un mapamundi. El jurado compuesto por Donato De Santis, Germán Martitegui y (por esta vez, en reemplazo de Damián Betular) Santiago Giorgini les explicó que debían pasar en orden de menor a mayor; dar vuelta una de las nueve fichas que representan una región del planeta y hacer un plato de cocina fusión que aúne la gastronomía argentina con el del país que les tocó. De esta manera, a cada uno le deparó lo siguiente:

Sofi Martínez: Belice (Centroamérica)

Ian Lucas: Canadá (Norteamérica)

Miguel Ángel Rodríguez: Paraguay (Sudamérica)

Julia Calvo: Rusia (Asia Mayor)

"Momi" Giardina: Australia (Oceanía)

"La Reini" Gonet: Vietnam (Sudeste Asiático)

Andy Chango: Portugal (Europa Occidental, Mediterráneo y Balcanes)

Evangelina Anderson: Estonia (Islas Británicas, países nórdicos y los del Báltico)

Eugenia Tobal: Nigeria (África)

Luego de 60 minutos, Wanda Nara gritó el famoso "manos arriba" y tuvieron que pasar uno a uno con sus platillos.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los tres mejores de la velada fueron Sofi Martínez (salmón blanco con criolla de mango y ensalada de papaya), Evangelina Anderson (empanadas de Verivorst - morcilla, plato nacional de Estonia - con salsa criolla) y Miguel Ángel Rodríguez (pastel de carne con maíz y queso). Luego de entregarle a la periodista deportiva el delantal negro, anuncieron primeramente a la expareja de Demichelis como la persona salvada, aunque luego advirtieron que por ocasión excepcional le permitirán subir al balcón también al reconocido comediante, lo cual despertó el festejo tanto de él como de todos sus compañeros.

¿Quiénes recibieron el delantal negro?

Quienes están en peligro de irse este miércoles 10 de diciembre en la gala de eliminación por no haber sido el plato más destacado del martes son "Momi" Giardina, Eugenia Tobal, Andy Chango, Ian Lucas, "La Reini" Gonet, Julia Calvo y Sofi Martínez. A ellos se suman Emilia Attias y La Joaqui, las de peor desempeño en la noche de beneficios.