Allanan la AFA y una veintena de clubes por la causa Sur Finanzas

La Policía Federal Argentina (PFA) allanó distintas sedes de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) en la causa relacionada a Sur Finanzas. El operativo se repitió de forma simultánea en diferentes clubes, entre los que se encuentran Racing, Independiente y San Lorenzo, además de la sede de Ezeiza y de la Superliga Argentina de Fútbol.

Uno de los primeros clubes en expresarse al respecto fue Excursionistas, que aclaró que “en el día de la fecha se realizó en nuestra institución el requerimiento de determinada documentación en el marco de la investigación judicial que involucra a la empresa Sur Finanzas”.

Sobre dicha situación, se explicó que “el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo”, y que “el club no mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa”. Los allanamientos fueron ordenados por el juez federal de Quilmes, Luis Armella.

El juez Luis Armella ordenó los allanamientos en la causa Sur Finanzas porque la investigación está radicada en su juzgado de Lomas de Zamora, por lo que la competencia específica sobre Sur Finanzas y los vínculos con la AFA y clubes de fútbol las llevará a cabo dicho juez.

Las medidas por la causa Sur Finanzas

Previo a los allanamientos, el juez federal Daniel Rafecas había solicitado medidas tras denuncia de la Coalición Cívica (CC) en el marco de la causa que investiga a testaferros de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero. El reconocido magistrado estuvo a cargo del caso de forma provisoria, luego de declararse incompetente pero la Justicia Penal en lo Económico le "devolviera" el expediente.

De esta manera, argumentando que es "necesario avanzar en materia probatoria", Rafecas avanzó sobre las medidas solicitadas en la denuncia -que llevó adelante Elisa Carrió y diversos dirigentes de la CC- contra los apuntados Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, titulares de la firma Real Central SRL que estarían vinculados a fuertes e importantes dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En primer lugar requirió un perfil fiscal completo de Pantano y Conte, como también de la persona jurídica Real Central SRL; mientras que al mismo tiempo solicitó que la Inspección General de Justicia (IGJ) remita toda la información registrada sobre la marca mencionada. Por otra parte, para conocer detalles sobre bienes o inmuebles de los señalados, pidió informes completos y registros de titularidad a los Registros de la Propiedad Inmueble -tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires-, al Registro Nacional de Aeronaves y al Registro de Identificación Equino.

Rafecas, a su vez, pidió que el Banco Central remita "toda la información vinculada a las cuentas" de Pantano, Conte y Real Central SRL; como también los movimientos de fondos, transferencias y productos y servicios adquiridos. "A los efectos del requerimiento, habré de ordenar el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil conforme a lo normado en el Art. 39 inciso a) de la Ley N° 21.526", añadió.

Por otro lado, también se solicitaron informes a la Unidad de Información Financiera (UIF), al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) para conocer si Conte está o no afiliada a la institución y a la ANSES, la información que posea sobre la apuntada.

"Ordenar directamente un exhaustivo peritaje sobre el inmueble que se individualiza en la denuncia y toda la infraestructura existente en dicho lugar, con el objeto de establecer una valuación económica del mismo, conforme a los valores actuales del mercado inmobiliario", sumó el juez. Para ello, convocó al Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro.

Por último, requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -entre el 2021 y la actualidad- sobre detalles de todo tipo de ingresos, bienes en el país y en el exterior, vinculación entre sujetos mencionados y personas físicas o jurídicas en relación a los apuntados. A ellos, también se suma la figura de Lucas Labbad.

