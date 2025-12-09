Con un 3% semanal, desde La Rioja adviertieron sobre los constantes aumentos en el precio de la carne que golpean el bolsillo de las familias

Por la situación que atraviesa la economía a través del país, La Rioja alerta sobre los constantes aumentos en los precios de la carne, que afectan directamente el bolsillo de los riojanos. Según los comerciantes, estas subas se vienen registrando de manera sostenida, en el que se genera preocupación tanto en el sector como entre los consumidores de la provincia.

Durante la primera semana de diciembre, se registró un nuevo aumento del 2% al 3% en la carne roja, según informó José Luis Vera, propietario de Carnicería César. El comerciante señaló, en una entrevista dada a un canal local, que estos incrementos “se vienen dando casi todas las semanas”.

Vera indicó que la venta de carne vacuna se mantiene, pero con un notable descenso en el volumen: “Antes pedían un kilo; ahora la gente compra lo que puede pagar con lo que tiene en el bolsillo. Un kilo de bife está en $18.000, pero muchos llevan solo dos o tres bifes”.

La crisis económica, agudizada por las medidas del Gobierno de Milei, golpea de lleno el bolsillo de los riojanos. La inflación, las subas en los servicios y la caída del poder adquisitivo continúan deteriorando la capacidad de las familias para acceder a alimentos básicos.

Por su parte, Fabián Caruso, propietario de Carnes Caruso, señaló en diálogo con Fénix que la carne registró fuertes aumentos en las últimas semanas y advirtió que, si bien las ventas se mantienen, el consumo comenzó a ajustarse.

Según un informe de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna en el país cayó un 11,2% entre enero y octubre de 2024 en comparación con el mismo período del año anterior, situándose en el nivel más bajo de los últimos 28 años.

En contraste, los precios del pollo y el cerdo no registraron aumentos recientes. El pollo tuvo un ajuste del 2% hace unas semanas, pero desde entonces se mantiene estable y es hoy lo que más se vende.

Caen las exportaciones de vino riojano: Preocupación en el sector

Productores de vino de La Rioja manifestaron su preocupación ante la continuidad de resultados negativos, ya que en octubre las exportaciones volvieron a retroceder y acumulan seis meses consecutivos en baja. En comparación con el mismo mes de 2024, el sector registró una caída del 6,6%, encendiendo señales de alerta en toda la industria.

Según el informe mensual del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), publicado por Economía Riojana, los envíos al exterior alcanzaron en octubre los 4.777 hectolitros, frente a los 5.114 del año anterior. Estos datos confirman la contracción interanual y profundizan la preocupación por el desempeño del mercado internacional.