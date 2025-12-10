La representante de Colapinto reveló la clave de su renovación con Alpine: “Oportunidad”

La representante habló de la decisión de Alpine con el argentino.

A partir de la séptima fecha de la temporada, Franco Colapinto tuvo su regreso a la Fórmula 1 como reemplazante de Jack Doohan, quien había quedado al debe en sus primeras presentaciones al mando del A525. El australiano había sido protagonista de un par de accidentes inauditos, como accionar el DRS en una curva en Suzuka, y venía ocasionando muchos gastos en reparaciones, lo que llevó a optar por el pilarense.

Fue así como el piloto argentino volvió a la máxima categoría en el GP de Ímola, con la difícil tarea de sumar puntos con Alpine, un objetivo que cada vez se hizo más inalcanzable con la falta de prestaciones del monoplaza. De hecho, Colapinto recibió diversas críticas, incluso dentro del equipo, por lo que su renovación fue tema de conversación durante varios meses hasta que se confirmó su presencia en la F1 2026 en el GP de Brasil.

Ahora, con la temporada ya terminada tras el GP de Abu Dhabi, María Catarineu le brindó una entrevista a Infobae en el Circuito Yas Marina, donde contó detalles de cómo fue que se llegó a renovar el contrato con el equipo de Enstone. Si bien la noticia se dio en Interlagos, los rumores habían comenzado después del GP de México, algo que se condice con lo dicho por la representante de Colapinto, que señaló que la confirmación llegó una semana antes de la visita a la ciudad paulista.

Una de las preguntas que surgieron fue cuál había sido la clave para llegar a un nuevo acuerdo con Alpine y Catarineu destacó que todo se debió a las buenas presentaciones que había tenido el pilarense a lo largo del año, a pesar de no haber llegado a los puntos. “Lo que Franco hizo en pista. Demostró a lo largo del año que se merecía una segunda oportunidad y se la dieron. Yo estaba convencida de que iba a ser así”, afirmó.

Ahora bien, con respecto a lo que se viene en 2026, la manager remarcó que esperan buenos resultados con toda la inversión que se hizo en el equipo galo para recuperar terreno en la máxima categoría: “El equipo ha invertido muchísimo en tener un mejor coche el año que viene. Luego tenés a un piloto muy entusiasmado con el año que viene y con muchísimas ganas de poner todo de su parte para que las cosas vayan bien, con lo cual yo creo que tendremos un buen 2026”.

Colapinto terminó el año en el fondo de la tabla.

Colapinto no estará en la postemporada

A pesar de que inicialmente algunos medios habían indicado que Franco Colapinto iba a estar en las prácticas de postemporada con Alpine, esta semana finalmente se confirmó que no será así. Mediante sus redes sociales, el equipo galo confirmó que solamente Pierre Gasly y Kush Maini iban a quedarse en el Circuito Yas Marina para probar los neumáticos de Pirelli para 2026, mientras que el argentino quedó libre para disfrutar de sus vacaciones.