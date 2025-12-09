EN VIVO
Netflix

De qué trata y reparto de "Beso dinamita", la serie coreana de gran éxito en Netflix

Una serie que trae drama, comedia y escenas absurdas que te harán doblarte de risa.

09 de diciembre, 2025 | 09.44

La industria del entretenimiento surcoreano vuelve a apostar fuerte con Beso dinamita, disponible en Netflix, una serie que combina romance explosivo, comedia ágil y escenas de absurda tensión. El k-drama llegó con discreción, pero comenzó a ganar conversación entre los fans del género gracias a su tono ligero, su química protagónica y un misterio central que impulsa cada capítulo.

La historia de "Beso dinamita"

La historia sigue a Go Da-rim, interpretada por Ahn Eun-jin, una joven que atraviesa una situación económica difícil y necesita conseguir trabajo de manera urgente. Para lograrlo, acepta participar en una “pequeña mentira” que pronto se convierte en un huracán: finge ser una mujer casada y madre. Lo que no imagina es que, durante un viaje a Jeju, un beso accidental con un desconocido cambiará su vida por completo.

Ese desconocido es Gong Ji-hyeok, encarnado por Jang Ki-yong, un líder de equipo metódico, reservado y eficiente que, al regresar a Seúl, descubre que la mujer que lo besó es… su nueva empleada. Desde ese momento, ambos quedan atrapados en un torbellino de malentendidos que obliga a Da-rim a sostener su farsa mientras su entorno laboral y familiar comienza a desmoronarse pieza por pieza.

La serie funciona porque entiende perfectamente las reglas del género: confusiones, tensión romántica, escenas ágiles y un ritmo que nunca pierde el foco en la pareja central.

MÁS INFO

El reparto central de "Beso dinamita"

  • Gong Ji-hyeok, actuado por Jang Ki-yong. Líder de equipo en una compañía (serio, eficiente) que se ve sorprendido por la irrupción de Da-rim en su vida laboral y personal. 

Jang Ki-yong.

  • Go Da-rim, interpretada por Ahn Eun-jin. Protagonista femenina; finge ser madre/esposa para conseguir trabajo y ayudar a la familia; su improvisada mentira provoca la mayor parte de los enredos románticos. 

Ahn Eun-jin.

  • Gim Seon-u, por Kim Mu-jun. Amigo/“marido” falso de Da-rim en la farsa; su personaje gana peso en la trama y en la recepción del público. 

Kim Mu-jun.

  • Yu Ha-yeong, por Woo Da-vi. Personaje joven ligado a la familia/empresa que aporta dinamismo al plantel principal. 

Woo Da-vi.

  • Gim In-ae, por Nam Ki-ae. Personaje adulta del entorno familiar que aparece como parte del elenco ampliado. 

Nam Ki-ae.

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas