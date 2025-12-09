De qué trata y reparto de "Beso dinamita", la serie coreana de gran éxito en Netflix

"Beso dinamita", disponible en Netflix.

La industria del entretenimiento surcoreano vuelve a apostar fuerte con Beso dinamita, disponible en Netflix, una serie que combina romance explosivo, comedia ágil y escenas de absurda tensión. El k-drama llegó con discreción, pero comenzó a ganar conversación entre los fans del género gracias a su tono ligero, su química protagónica y un misterio central que impulsa cada capítulo.

La historia de "Beso dinamita"

La historia sigue a Go Da-rim, interpretada por Ahn Eun-jin, una joven que atraviesa una situación económica difícil y necesita conseguir trabajo de manera urgente. Para lograrlo, acepta participar en una “pequeña mentira” que pronto se convierte en un huracán: finge ser una mujer casada y madre. Lo que no imagina es que, durante un viaje a Jeju, un beso accidental con un desconocido cambiará su vida por completo.

Ese desconocido es Gong Ji-hyeok, encarnado por Jang Ki-yong, un líder de equipo metódico, reservado y eficiente que, al regresar a Seúl, descubre que la mujer que lo besó es… su nueva empleada. Desde ese momento, ambos quedan atrapados en un torbellino de malentendidos que obliga a Da-rim a sostener su farsa mientras su entorno laboral y familiar comienza a desmoronarse pieza por pieza.

La serie funciona porque entiende perfectamente las reglas del género: confusiones, tensión romántica, escenas ágiles y un ritmo que nunca pierde el foco en la pareja central.

El reparto central de "Beso dinamita"

Gong Ji-hyeok, actuado por Jang Ki-yong. Líder de equipo en una compañía (serio, eficiente) que se ve sorprendido por la irrupción de Da-rim en su vida laboral y personal.

Jang Ki-yong.

Go Da-rim, interpretada por Ahn Eun-jin. Protagonista femenina; finge ser madre/esposa para conseguir trabajo y ayudar a la familia; su improvisada mentira provoca la mayor parte de los enredos románticos.

Ahn Eun-jin.

Gim Seon-u, por Kim Mu-jun. Amigo/“marido” falso de Da-rim en la farsa; su personaje gana peso en la trama y en la recepción del público.

Kim Mu-jun.

Yu Ha-yeong, por Woo Da-vi. Personaje joven ligado a la familia/empresa que aporta dinamismo al plantel principal.

Woo Da-vi.

Gim In-ae, por Nam Ki-ae. Personaje adulta del entorno familiar que aparece como parte del elenco ampliado.