"El genio y los deseos", disponible en Netflix.

La nueva serie de Netflix: El genio y los deseos, busca sacudir los cánones del drama surcoreano. Creada por Kim Eun-sook (famosa por títulos como Los herederos o La Gloria) y dirigida por Lee Byeong-heon, la producción estrena su primera temporada en octubre de 2025.

La historia combina fantasía, romance, aventura y cierta oscuridad moral. La protagonista central es Ki Ka-young: una joven fría, apática, marcada por una crianza severa bajo la vigilancia de su abuela, quien logró controlar tendencias peligrosas de su nieta. Su convertirse en “ama” de un genio (o algo equivalente) empieza cuando encuentra una lámpara mágica y libera a un genio milenario que había estado dormido durante más de mil años. Lo que parecía un pacto simple de pedir tres deseos, pronto revela grietas profundas: el genio, llamado Iblis, no es un espíritu bondadoso, sino un ente con motivaciones oscuras, interesado en corromper y tentar la naturaleza humana.

Elenco de "El genio y los deseos"

La serie que ha logrado posicionarse como un buen show de entretenimiento por su interesante trama, se sostiene también sobre la fuerza de su reparto, con rostros conocidos en el mundo del drama coreano, y personajes bien construidos y delineados:

Ka-young (interpretada por Suzy) — La protagonista. Una joven marcada por el encierro emocional, la represión de su abuela y la falta de conexiones profundas. Su vida, casi mecánica, cambia al entrar en contacto con lo sobrenatural.

Suzy, como Ka-young.

Iblis (interpretado por Kim Woo-bin) — El genio milenario liberado por Ka-young. Su rol no es solo conceder deseos, sino plantear un conflicto moral: probar que el ser humano es vulnerable a la corrupción. Su personalidad mezcla encanto, misterio, humor oscuro y manipulación.

Kim Woo Bin, como Iblis.

Mi-joo (Ahn Eun-jin) — Una figura enigmática, con motivaciones ocultas, que añade tensión a la trama. Su presencia es clave para revelar secretos relacionados tanto con Ka-young como con Iblis.

Noh Sang-hyun, como Soo-hyun.

Soo-hyun (Noh Sang-hyun) — Hermano (o al menos pariente cercano) y rival de Iblis. Su antagonismo no solo es externo, sino que implica conflictos morales, emocionales y mitológicos.

Ahn Eun-jin, como Mi-joo.

Además, hay personajes de soporte muy relevantes como Min-ji (Lee Joo-young), amiga de Ka-young que funciona como ancla en lo cotidiano; y Sayyid/Sade (Ko Kyu-pil), asistente del genio que también ofrece momentos de ligereza y misterio, pues revela una naturaleza sobrenatural (se menciona que es un jaguar negro) que tensiona el equilibrio entre lo humano y lo fantástico.

El genio y los deseos aparece como una propuesta ambiciosa dentro del catálogo de Netflix: mezcla de romance fantástico, dilemas éticos clásicos del género fantástico, y personajes que enfrentan más que los simples problemas cotidianos: sus propias sombras. La reunión de Suzy y Kim Woo-bin añade un elemento nostálgico para los seguidores del k-drama, que los habían visto juntos por última vez en Uncontrollably Fond. Esta nueva ficción parece tener todos los ingredientes para convertirse en una de las series favoritas del género en lo que resta del año.